Giro total en el mercado: Unión Española desmiente este fichaje con potente comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, Unión Española puso freno a las versiones que lo vinculaban con un posible refuerzo para la segunda parte de la temporada.

El mercado de pases del fútbol chileno se acerca a pasos agigantados y los distintos clubes de la Primera B empiezan la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026.

En ese escenario, Unión Española, dirigida por Ronald Fuentes, quiere ser protagonista de la división de plata del balompié nacional y soñar con el tan ansiado regreso a Primera División.

A raíz de esto, en las últimas horas salió a la luz información sobre la posible incorporación de César Pinares, mediocampista que ya vistió la camiseta del “Rojo” entre 2016 y 2017, periodo en el que registró 12 goles en 56 partidos.

En la presente temporada, Pinares disputó 12 partidos y convirtió un gol | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Se cae el regreso de César Pinares a Unión Española

Sin embargo, a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, los hispanos salieron a desmentir categóricamente la llegada del ex Deportes Limache.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Unión Española actualmente no se encuentra evaluando avanzar por el jugador César Pinares por lo que la información difundida recientemente no corresponde a la realidad”, manifestaron.

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“Nuestra institución continúa trabajando en materia de refuerzos para el segundo semestre y, actualmente, se encuentra enfocada en otras alternativas. Cualquier novedad oficial será comunicada oportunamente a través de nuestras plataformas oficiales”, sentenciaron desde el club.

De esta manera, desde el cuadro de la comuna de Independencia ponen paños fríos a los rumores y se enfocan en lo deportivo, mientras continúan evaluando eventuales movimientos en el mercado de pases.

El comunicado de Unión Española: