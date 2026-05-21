Un verdadero partidazo de dientes apretados se vivió en la Región Metropolitana. Por una nueva jornada del campeonato de Ascenso, Deportes Recoleta y Cobreloa igualaron 2-2 en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.

El conjunto recoletano saltó al terreno de juego con una disposición sumamente agresiva y no tardó en hacer daño. Apenas a los 10 minutos de juego, el atacante Germán Estigarribia infló las redes para decretar la apertura de la cuenta a favor de Deportes Recoleta.

Tras el golpe, el cuadro local manejó las acciones e intentó estirar las cifras, obligando a constantes intervenciones de la zaga naranja y se creía en ese momento que el 2-0 caía en cualquier momento.

Sin embargo, los loínos encontraron su recompensa en el momento más psicológico de la tarde. En los descuentos de la primera fracción (46′), apareció la genialidad de Gustavo Gotti. El ariete cordobés recibió una asistencia precisa de Álvaro Delgado y se mandó una obra de arte: inventó un autopase de cabeza y conectó una espectacular media chilena que dejó sin opciones al arquero Álvaro Salazar, poniendo el 1-1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el ritmo del compromiso no dio tregua. Deportes Recoleta volvió a ponerse en ventaja a los 64 minutos gracias a una certera definición de Pedro Sánchez, desatando la alegría en las tribunas del reducto santiaguino.

Cobreloa no bajó los brazos y el técnico movió las piezas para ir con todo en busca de la igualdad. La insistencia de los “Zorros del Desierto” tuvo su premio a los 84 minutos, cuando el infatigable Cristian Insaurralde capitalizó una gran habilitación de Álvaro Delgado para clavar el definitivo 2-2. En los instantes finales, el portero Hugo Araya se vistió de héroe al bloquear un remate peligroso de Sánchez a los 82′ para asegurar que los loínos regresaran al norte con un punto de oro en el bolsillo.

Recoleta se puso dos veces arriba en el marcador

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