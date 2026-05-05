El histórico Alejandro Hisis no eludió la responsabilidad por el momento de Rangers de Talca. En diálogo con nuestro medio, el colaborador de Jaime Vera destacó que el equipo ha mejorado en su faceta goleadora

Luego de 10 fechas jugadas, es decir, un tercio del campeonato de la Primera B, Rangers de Talca se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con dos puntos y ningún partido ganado.

BOLAVIP conversa con Alejandro Hisis, ayudante y escudero del entrenador rojinegro Jaime Vera, el que analizó el progreso futbolístico desde que asumieron la banca, resaltando que ahora el equipo tiene mayor llegada al arco rival.

“Pienso que el equipo ha mejorado con respecto a lo que cuando lo recibimos; por lo menos está haciendo goles. El problema es que, sobre todo en los balones parados, hemos tenido muchos problemas y nos han ganado partidos a último ahora”, explicó con sinceridad.

El ayudante técnico reveló que estas falencias han sido conversadas directamente con los jugadores y analizadas en video para corregirlas. Para Hisis, la clave estará en recuperar la “suerte” mediante el esfuerzo diario: “Pienso que la fortuna en algunos momentos no ha estado de nuestro lado, pero la fortuna hay que buscarla con trabajo, con ganas, con espíritu y con mucha actitud. En eso estamos, aquí firmes todavía”.

Alejandro Hisis cree que Rangers ha mejorado pese a los dos puntos que tiene en la tabla de posiciones.

Refuerzos: El plan para la segunda mitad

Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de los piducanos ya está alineado con la dirigencia para utilizar los cupos disponibles y fortalecer las líneas del equipo. “Obvio que la idea es tratar de ocupar las plazas que se tienen para poder reforzar el equipo; en eso estamos en una misma línea con la directiva”, confirmó Hisis.

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Sin embargo, el exmundialista advirtió que el mercado de mitad de año es sumamente complejo debido a la vigencia de los contratos. “Trataremos de no equivocarnos en los nombres que puedan llegar, pero no es fácil en este mercado contratar a los que tú quieres, porque se achica mucho la ventana de las posibilidades; no es que estén todos libres, ahora están todos con equipo también”, concluyó Alejandro Hisis sobre el desafío de potenciar a Rangers para salir de la zona baja.