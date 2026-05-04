Este lunes se completa la décima fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde San Luis de Quillota goleó por 4-0 a Unión San Felipe.

En uno de los clásicos de la Quinta Región, los Canarios se hicieron fuertes en el Estadio Lucio Fariña para escalar hasta la décima posición de la tabla con 13 puntos.

Los goles fueron obra de Cristián González (27′), Gamal Plaza (43′), Sebastián Parada (58′) y Yerald Pinilla de penal (90+6′)

Por su parte, el Uní-Uní se queda en la decimocuarta ubicación con 9 puntos, dos puestos por encima de la zona de descenso, donde está sumergido Rangers de Talca con solo dos unidades.

Cabe recordar que el líder exclusivo es Cobreloa con 21 puntos, escoltado por Deportes Puerto Montt (19 pts).

El último partido de la jornada será a las 20:30 horas entre San Marcos de Arica y Deportes Recoleta en el norte.

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La tabla de posiciones de la Primera B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 21 10 6 3 1 20 8 +12 2 Puerto Montt 19 10 6 1 3 13 8 +5 3 San Marcos de Arica 17 9 4 5 0 13 6 +7 4 Antofagasta 17 10 5 2 3 17 12 +5 5 Santiago Wanderers 16 10 4 4 2 17 14 +3 6 Recoleta 16 9 5 1 3 18 17 +1 7 Magallanes 15 10 4 3 3 16 15 +1 8 Deportes Temuco 14 10 3 5 2 17 14 +3 9 Unión Española 14 10 4 2 4 13 11 +2 10 San Luis 13 10 3 4 3 16 16 0 11 Copiapó 12 10 3 3 4 13 16 -3 12 Deportes Iquique 10 10 2 4 4 12 14 -2 13 Curicó Unido 10 10 2 4 4 11 18 -7 14 Unión San Felipe 9 10 2 3 5 7 17 -10 15 Santa Cruz 7 10 1 4 5 14 20 -6 16 Rangers 2 10 0 2 8 9 20 -11

En síntesis