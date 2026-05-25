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Liga de Ascenso

Tras Deportes Copiapó vs. Unión Española: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El 'León de Atacama' rugió fuerte en el norte tras derrotar 3-1 a los hispanos que cortaron una racha de cuatro triunfos al hilo en Primera B.

Deportes Copiapó volvió a los triunfos en Primera B.
© U. EspañolaDeportes Copiapó volvió a los triunfos en Primera B.

Deportes Copiapó recuperó las sonrisas en el ascenso y cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos de Unión Española, tras imponerse 4-1 en el cierre de la fecha 13 de la Primera B.

En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, todas las emociones ocurrieron en el primer tiempo. Un doblete de Francisco Espoz -derechazo a los 4 minutos y un cabezazo a los 30’- le dieron una importante ventaja al ‘León de Atacama’.

Sin embargo los hispanos se las arreglaron para llegar al descuento: a los 36’, Andrés Vilches aprovechó una desinteligencia en el fondo copiapino para poner el 1-2 y la esperanza de los de Independencia.

Pero todo se fue a la basura dos minutos más tarde cuando a los 38’, Lautaro Palacios recibió un balón preciso y se fue en velocidad hasta el área donde definió con un ajustado remate pegado al palo, sentenciando el 3-1 final.

¡La tabla de posiciones de Primera B!

Con este resultado, Deportes Copiapó se mantuvo en el 11° lugar pero llegó a 18 puntos, mientras que Unión Española se enredó en la ubicación con 20 unidades.

En la próxima fecha, el elenco nortino viajará hasta la región de O’Higgins para enfrentar a Deportes Santa Cruz, mientras que los rojos de Santa Laura tendrán un duro partido en Valparaíso ante el líder Santiago Wanderers.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Santiago Wanderers 13 7 4 2 27 15 12 25
2 Cobreloa 13 7 4 2 27 16 11 25
3 San Marcos 12 5 7 0 17 9 8 22
4 Puerto Montt 12 7 1 4 16 12 4 22
5 Antofagasta 12 6 3 3 21 14 7 21
6 Temuco 13 5 5 3 25 17 8 20
7 U. Española 12 6 2 4 16 12 4 20
8 Recoleta 13 6 2 5 23 23 0 20
9 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18
10 Copiapó 13 5 3 5 18 22 -4 18
11 San Luis 12 4 4 4 21 20 1 16
12 Iquique 13 2 6 5 15 18 -3 12
13 Curicó Unido 13 2 6 5 14 24 -10 12
14 Unión San Felipe 13 3 3 7 10 25 -15 12
15 Santa Cruz 12 1 4 7 16 24 -8 7
16 Rangers 13 0 3 10 11 25 -14 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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