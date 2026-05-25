Tras Deportes Copiapó vs. Unión Española: así queda la tabla de posiciones de Primera B

El 'León de Atacama' rugió fuerte en el norte tras derrotar 3-1 a los hispanos que cortaron una racha de cuatro triunfos al hilo en Primera B.

Deportes Copiapó recuperó las sonrisas en el ascenso y cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos de Unión Española, tras imponerse 4-1 en el cierre de la fecha 13 de la Primera B.

En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, todas las emociones ocurrieron en el primer tiempo. Un doblete de Francisco Espoz -derechazo a los 4 minutos y un cabezazo a los 30’- le dieron una importante ventaja al ‘León de Atacama’.

Sin embargo los hispanos se las arreglaron para llegar al descuento: a los 36’, Andrés Vilches aprovechó una desinteligencia en el fondo copiapino para poner el 1-2 y la esperanza de los de Independencia.

Pero todo se fue a la basura dos minutos más tarde cuando a los 38’, Lautaro Palacios recibió un balón preciso y se fue en velocidad hasta el área donde definió con un ajustado remate pegado al palo, sentenciando el 3-1 final.

¡La tabla de posiciones de Primera B!

Con este resultado, Deportes Copiapó se mantuvo en el 11° lugar pero llegó a 18 puntos, mientras que Unión Española se enredó en la ubicación con 20 unidades.

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En la próxima fecha, el elenco nortino viajará hasta la región de O’Higgins para enfrentar a Deportes Santa Cruz, mientras que los rojos de Santa Laura tendrán un duro partido en Valparaíso ante el líder Santiago Wanderers.