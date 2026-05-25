Tras Deportes Copiapó vs. Unión Española: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Deportes Copiapó recuperó las sonrisas en el ascenso y cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos de Unión Española, tras imponerse 4-1 en el cierre de la fecha 13 de la Primera B.
En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, todas las emociones ocurrieron en el primer tiempo. Un doblete de Francisco Espoz -derechazo a los 4 minutos y un cabezazo a los 30’- le dieron una importante ventaja al ‘León de Atacama’.
Sin embargo los hispanos se las arreglaron para llegar al descuento: a los 36’, Andrés Vilches aprovechó una desinteligencia en el fondo copiapino para poner el 1-2 y la esperanza de los de Independencia.
Pero todo se fue a la basura dos minutos más tarde cuando a los 38’, Lautaro Palacios recibió un balón preciso y se fue en velocidad hasta el área donde definió con un ajustado remate pegado al palo, sentenciando el 3-1 final.
¡La tabla de posiciones de Primera B!
Con este resultado, Deportes Copiapó se mantuvo en el 11° lugar pero llegó a 18 puntos, mientras que Unión Española se enredó en la ubicación con 20 unidades.
En la próxima fecha, el elenco nortino viajará hasta la región de O’Higgins para enfrentar a Deportes Santa Cruz, mientras que los rojos de Santa Laura tendrán un duro partido en Valparaíso ante el líder Santiago Wanderers.
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Santiago Wanderers
|13
|7
|4
|2
|27
|15
|12
|25
|2
|Cobreloa
|13
|7
|4
|2
|27
|16
|11
|25
|3
|San Marcos
|12
|5
|7
|0
|17
|9
|8
|22
|4
|Puerto Montt
|12
|7
|1
|4
|16
|12
|4
|22
|5
|Antofagasta
|12
|6
|3
|3
|21
|14
|7
|21
|6
|Temuco
|13
|5
|5
|3
|25
|17
|8
|20
|7
|U. Española
|12
|6
|2
|4
|16
|12
|4
|20
|8
|Recoleta
|13
|6
|2
|5
|23
|23
|0
|20
|9
|Magallanes
|12
|5
|3
|4
|19
|19
|0
|18
|10
|Copiapó
|13
|5
|3
|5
|18
|22
|-4
|18
|11
|San Luis
|12
|4
|4
|4
|21
|20
|1
|16
|12
|Iquique
|13
|2
|6
|5
|15
|18
|-3
|12
|13
|Curicó Unido
|13
|2
|6
|5
|14
|24
|-10
|12
|14
|Unión San Felipe
|13
|3
|3
|7
|10
|25
|-15
|12
|15
|Santa Cruz
|12
|1
|4
|7
|16
|24
|-8
|7
|16
|Rangers
|13
|0
|3
|10
|11
|25
|-14
|3