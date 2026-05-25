El presidente del cuadro sureño abordó las inasistencias del entrenador a tres partidos. Ya agotó sus opciones.

Las ausencias de Esteban Valencia en Deportes Temuco llegaron a su fin. Al menos, así lo advirtió Marcelo Salas: frenó en seco a su compañero de mil batallas. No puede faltar más.

Luego del triunfo 5-0 sobre Unión San Felipe, el presidente del cuadro albiverde conversó con la prensa y abordó las inasistencias del DT a tres partidos por motivos religiosos.

Según explicó, el entrenador llegó a su tope. Al igual que el resto de los otros directores técnicos de la institución, puede acceder a jornadas libres, pero él agotó las posibilidades.

“Lo hablé personalmente con Esteban. En el fondo él tiene muy claro que no puede faltar más a ningún partido y eso quedó muy claro“, comenzó señalando el dirigente.

En dicha línea sobre el estratega, agregó: “Así como él faltó, para que la gente sepa, cualquier técnico de las divisiones menores puede faltar a esos partidos, puede tener algún problema o alguna situación y es el tope que tenemos”.

Marcelo Salas abordó el caso Esteban Valencia en Deportes Temuco. (Imagen: Photosport)

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El mensaje de Marcelo Salas a Esteban Valencia

Finalmente, el mandamás de Deportes Temuco le dejó un recado al DT del plantel profesional: la charla que tuvieron quedó como antecedente. Tiene que enfocarse en El Pije.

“Se lo dije, ocupó sus tres comodines y no puede faltar nunca más y a eso se comprometió también. Esperemos que sea así y no tengamos ningún problema con eso”, cerró.

En resumen:

El presidente Marcelo Salas advirtió al entrenador Esteban Valencia que no puede faltar a más partidos.

advirtió al entrenador Esteban Valencia que no puede faltar a más partidos. El dirigente Marcelo Salas afirmó que el DT de Deportes Temuco agotó sus tres comodines por inasistencia.

afirmó que el DT de Deportes Temuco agotó sus tres comodines por inasistencia. El club Deportes Temuco logró un triunfo por 5-0 frente a Unión San Felipe.