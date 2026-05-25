Las ausencias de Esteban Valencia en Deportes Temuco llegaron a su fin. Al menos, así lo advirtió Marcelo Salas: frenó en seco a su compañero de mil batallas. No puede faltar más.
Luego del triunfo 5-0 sobre Unión San Felipe, el presidente del cuadro albiverde conversó con la prensa y abordó las inasistencias del DT a tres partidos por motivos religiosos.
Según explicó, el entrenador llegó a su tope. Al igual que el resto de los otros directores técnicos de la institución, puede acceder a jornadas libres, pero él agotó las posibilidades.
“Lo hablé personalmente con Esteban. En el fondo él tiene muy claro que no puede faltar más a ningún partido y eso quedó muy claro“, comenzó señalando el dirigente.
En dicha línea sobre el estratega, agregó: “Así como él faltó, para que la gente sepa, cualquier técnico de las divisiones menores puede faltar a esos partidos, puede tener algún problema o alguna situación y es el tope que tenemos”.
Marcelo Salas abordó el caso Esteban Valencia en Deportes Temuco. (Imagen: Photosport)
El mensaje de Marcelo Salas a Esteban Valencia
Finalmente, el mandamás de Deportes Temuco le dejó un recado al DT del plantel profesional: la charla que tuvieron quedó como antecedente. Tiene que enfocarse en El Pije.
“Se lo dije, ocupó sus tres comodines y no puede faltar nunca más y a eso se comprometió también. Esperemos que sea así y no tengamos ningún problema con eso”, cerró.
En resumen:
- El presidente Marcelo Salas advirtió al entrenador Esteban Valencia que no puede faltar a más partidos.
- El dirigente Marcelo Salas afirmó que el DT de Deportes Temuco agotó sus tres comodines por inasistencia.
- El club Deportes Temuco logró un triunfo por 5-0 frente a Unión San Felipe.