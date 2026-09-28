Informe arbitral condena a los expulsados de Santiago Wanderers ante Cobreloa: “Conducta violenta”

El juez Fernando Véjar fue lapidario en su informe arbitral contra Dylan Portilla y Martín Villarroel, los dos wanderinos expulsados.

Cobreloa trepó a la cima de la Primera B tras vencer por 1-0 a Santiago Wanderers en la “final anticipada” del ascenso. Los ‘Caturros’ vivieron una tarde para el olvido en Calama al sufrir la expulsión de dos jugadores por lo que jugaron gran parte del partido con nueve hombres.

Dylan Portilla y Martín Villarroel recibieron tarjeta roja en el conjunto porteño. El primero se fue expulsado tras lanzar un balón violentamente a un rival en el suelo. Así lo detalló el árbitro Fernando Vejar, que fue lapidario con los wanderinos en su informe.

Respecto al exColo Colo, el juez lo acusó de “ser culpable de conducta violenta; Luego de una infracción sancionada contra su equipo, patea el balón violentamente contra el jugador infraccionado que se encontraba en el piso”.

En tanto, el referee acusó al hijo de Moisés Villarroel, quien recibió doble amarilla en el Zorros del Desierto, de “ser culpable de conducta antideportiva; en la disputa de un balón realiza una zancadilla a su adversario evitando un ataque prometedor”.

Véjar también expulsó a Diego García en los loínos, quienes jugaron los últimos minutos con 10 elementos. Respecto a la expulsión del defensor naranja, el juez lo apuntó de “ser culpable de juego brusco grave; En la disputa de un balón, realiza una fuerte entrada, golpeando con la planta del pie, la canilla de su adversario”.

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De esta forma, quedará en manos del Tribunal de Disciplina las sanciones respectivas para los jugadores caturros y el central naranja. Por ahora, Cobreloa lidera la tabla con 45 puntos, mientras que los Caturros quedaron de sublíderes con 44 unidades.

El informe de Fernando Véjar tras Cobreloa vs. S. Wanderers