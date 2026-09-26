Cobreloa vs. Santiago Wanderers: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver por TV la Primera B?

La lucha por el ascenso a la categoría de honor tendrá un encuentro decisivo. Puede comenzar a cimentar el camino en la recta final.

La Primera B tiene un partido de alto impacto. Este sábado 26 de septiembre, el norte del país captará la atención: Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers por la fecha 26 del torneo.

Dicho duelo en el Estadio Zorros del Desierto puede marcar el camino de uno y otro en la búsqueda del ascenso directo: el primero de la tabla de posiciones enfrenta al segundo.

Mientras el elenco porteño está en la cima con 44 puntos, su símil loíno alcanza la segunda ubicación con 42 unidades. Por ello, esta jornada puede ser clave en el rumbo de ambos.

En la previa, Santiago Wanderers registra una dura derrota 3-0 contra Deportes Temuco por Primera B. Por su parte, Cobreloa empató 0-0 contra Deportes Antofagasta en la misma competencia.

Cabe consignar que en la primera rueda, la escuadra caturra se quedó con la victoria en calidad de local. Fue goleada en el Estadio Elías Figueroa Brander: un demoledor 5-1 en la costa.

Santiago Wanderers venció a Cobreloa en la primera rueda de la Primera B. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega Cobreloa vs. Santiago Wanderers?

El encuentro entre naranjas y verdes está pactado para este sábado 26 de septiembre. Su comienzo está fijado a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Zorros del Desierto.

¿Dónde ver el partido de Primera B por TV?

Este compromiso podrá ser sintonizado en la señal televisiva de TNT Sports Premium. A su vez, será emitido a través de la plataforma de streaming HBO Max.