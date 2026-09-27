Santiago Wanderers cedió el liderato de la Primera B tras caer por 1-0 ante Cobreloa en Calama por la fecha 26, en un polémico partido donde el conjunto ‘Caturro’ sufrió la expulsión de dos jugadores.

El elenco de Valparaíso se quedó con dos hombres tras las expulsiones Dylan Portilla y Martín Villarroel durante el primer tiempo, situación que terminó condicionando el desarrollo del encuentro. Pese a ello, Wanderers aguantó hasta bien entrado el empate sin goles hasta Yastin Navarro le dio el triunfo a los Naranjas.

Martín Villarroel recibió doble amonestación en Calama ante Cobreloa (Photosport).

Precisamente, Villarroel protagonizó una situación aparte tras recibir la tarjeta roja. En un video publicado por Portal Naranja, se observa al volante abandonando la cancha del Estadio Zorros del Desierto entre insultos de los hinchas de Cobreloa.

El jugador, hijo de Moisés Villarroel, se dio vuelta mientras dejaba el terreno de juego y respondió a los fanáticos con un gesto obsceno a lo ‘Pato Yáñez’. El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Castigo a lo Javier Correa?

La acción podría significarle un nuevo castigo al mediocampista, en caso de que la ANFP decida actuar de oficio y el Tribunal de Disciplina revise las imágenes. Un caso similar ocurrió con Javier Correa, quien recibió dos partidos de suspensión en Colo Colo luego de realizar un gesto obsceno hacia los hinchas azules durante el Superclásico ante Universidad de Chile.