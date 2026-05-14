El partido de la fecha 12 del fútbol chileno que va GRATIS en TV abierta: fecha y horario

El compromiso entre O’Higgins y Universidad de Concepción será el partido elegido para transmisión en TV abierta por Canal 13.

Vuelve la acción en la Liga de Primera 2026 y los hinchas podrán disfrutar de un partido en señal abierta, una alternativa que permite seguir el encuentro por la fecha 12 sin necesidad de cable ni plataformas de pago.

Este tipo de transmisiones se ha vuelto habitual durante la temporada, con encuentros seleccionados por Canal 13 para llegar a una mayor audiencia, generando especial interés en los duelos de carácter competitivo en la tabla.

O’Higgins vs. Universidad de Concepción: el partido gratis por TV abierta

El partido que será transmitido gratis por TV abierta corresponde al duelo entre O’Higgins versus Universidad de Concepción, que se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El “Capo de Provincia” se ubica en una expectante cuarta posición con 19 puntos, mientras que el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio mira de reojo su compromiso a mitad de semana ante Boston River por la Copa Sudamericana.

Por su parte, el “Campanil” marcha en el duodécimo lugar con 14 unidades y, tras la renuncia del director técnico Leonardo Ramos, el equipo será dirigido interinamente por Ricardo Viveros.

El último encuentro se remonta al 19 de enero de 2021: igualaron sin goles por el Campeonato Nacional | FOTO: Alejandro Zonez/ Photosport

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Los hinchas de ambos equipos esperan con ansias este enfrentamiento, que promete goles, intensidad y muchas emociones.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre O’Higgins vs. Universidad de Concepción?

El cotejo entre O’Higgins vs. Universidad de Concepción se jugará este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas y será transmitido gratuitamente por Canal 13, en señal abierta para todo Chile