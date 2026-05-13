El conjunto caturro va por el mediocampista de 25 años. Actualmente, viste los colores de Deportes Concepción en la Liga de Primera.

El mercado de fichajes no solo está activo en la categoría de honor: Santiago Wanderers ya comenzó su incursión en búsqueda de nuevos nombres. En dicha labor, un canterano de Colo Colo asoma en el horizonte.

¿De quién se trata? Según detalló La Estrella de Valparaíso, ese es el caso de Ethan Espinoza. El formado en Macul está en carpeta de la cúpula caturra para el segundo semestre.

La publicación titulada “Santiago Wanderers va por un viejo conocido” alude a que la directiva porteña quiere una figura de jerarquía. Es por eso que el destacado futbolista aparece como opción.

“Desde la interna del club insisten en que a Valparaíso solo debe llegar un jugador calado y que ojalá conozca bien la institución“, comenzó señalando la información.

Sobre el mismo punto, agregó: “Y con esos antecedentes fue que surgió la idea de buscar el regreso del mediocampista de 25 años, que en el 2025 dejó un grato recuerdo”.

Ethan Espinoza puede volver a Santiago Wanderers. (Imagen: Photosport)

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Ethan Espinoza, en la mira de Santiago Wanderers

Durante esta temporada, el crack en cuestión ha disputado una totalidad de 11 compromisos con Deportes Concepción. En dichos enfrentamientos, no ha sumado goles ni asistencias.

De esta manera, Ethan Espinoza puede volver a defender la camiseta de Santiago Wanderers. En su anterior experiencia en dicho equipo jugó 40 partidos: anotó nueve tantos y aportó con cuatro asistencias.

En síntesis:

Santiago Wanderers busca fichar al volante Ethan Espinoza para el segundo semestre.

busca fichar al volante para el segundo semestre. El mediocampista de 25 años registra 11 partidos jugados con Deportes Concepción en 2026.

registra jugados con Deportes Concepción en 2026. Ethan Espinoza anotó nueve goles en 40 partidos durante su anterior etapa en Valparaíso.