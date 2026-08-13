La Primera B al rojo vivo: así está la tabla de posiciones tras el fin de la fecha 20

En esta jornada, Curicó Unido cayó contra Deportes Santa Cruz y Deportes Iquique se impuso contra Deportes Copiapó.

La Primera B está que arde tras el cierre de la fecha 20. Este jueves 13 de agosto, hubo tres interesantes partidos que alteraron la tabla de posiciones. ¿Cómo se movió la clasificatoria?

En el primer compromiso del día, San Luis de Quillota empató 1-1 contra Deportes Temuco: el elenco canario se mantiene sexto con 29 pts. y el albiverde está undécimo con 24 unidades.

Luego, Curicó Unido cayó 2-1 contra Deportes Santa Cruz en uno de los duelos que se desarrolló en paralelo. Ambos clubes están complicados: el primero está en el puesto 13 y el otro en el 15.

En el mismo horario, Deportes Iquique no tuvo mayores problemas para golear 4-0 a Deportes Copiapó. De esta manera, el conjunto celeste se desmarca de la zona de descenso por un tiempo.

La Primera B llegó al cierre de su fecha 20. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P DG Pts 1 Cobreloa 19 9 8 2 15 35 2 Santiago Wanderers 19 9 7 3 15 34 3 Antofagasta 19 8 6 5 12 30 4 San Marcos 19 7 9 3 9 30 5 Puerto Montt 19 9 3 7 2 30 6 San Luis 19 7 8 4 4 29 7 Magallanes 19 8 5 6 0 29 8 Unión Española 19 8 4 7 0 28 9 Deportes Copiapó 19 7 6 6 -3 27 10 Deportes Recoleta 19 7 5 7 0 26 11 Deportes Temuco 19 6 6 7 3 24 12 Deportes Iquique 19 4 9 6 1 21 13 Curicó Unido 19 4 8 7 -10 20 14 Unión San Felipe 19 5 5 9 -19 20 15 Deportes Santa Cruz 19 3 7 9 -10 16 16 Rangers 19 0 6 13 -19 6