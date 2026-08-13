Independiente se lanza por esta figura de Universidad de Chile: “Reflotó las charlas”

Franco Calderón está en la mira del elenco de Avellaneda. El cuerpo técnico de Gustavo Quinteros lo rechazó, pero el DT dejó el cargo.

Universidad de Chile puede tener una salida sobre el cierre del mercado de fichajes en el país. ¿La razón? Una de sus figuras está siendo observada por un potente club de Sudamérica: lo busca Independiente.

Según informa el periodista Facundo Fazio de Picado TV, ese es el caso de Franco Calderón. El zaguero oriundo de Chaco no tiene determinada su continuidad en el conjunto estudiantil.

Así lo aseveró el comunicador a través de su cuenta personal de X, entregando un importante detalle: el anterior entrenador del cuadro bonaerense rechazó al jugador de Universidad de Chile previo a salir del cargo.

“Independiente reflotó las charlas con dos centrales: Mateo Carabajal y Franco Calderón“, comenzó señalando en la plataforma indicada.

Sobre la misma línea y ratificando que es un deseo de la directiva de Independiente, el reporteró complementó: “Gustavo Quinteros le bajó el pulgar a ambos hace un par de días“.

Franco Calderón tiene una opción para dejar Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón puede salir de Universidad de Chile

Cabe consignar que con el arribo de Igor Lichnovsky, el cuerpo técnico de la escuadra universitaria tendrá que reestructurar la retaguardia: gozará de una amplia baraja de alternativas.

Además de los dos futbolistas ya mencionados, Fernando Gago tiene a Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo. Por ello, un nuevo adiós puede estar preparándose en Universidad de Chile.