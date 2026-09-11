Los dos candidatos que suenan con fuerza en Cobreloa para reemplazar a César Bravo

La dirigencia de Cobreloa ya maneja dos nombres sobre la mesa para reemplazar a César Bravo, quien fue cesado de su cargo este viernes.

Cobreloa se mueve contra el tiempo para encontrar al reemplazante de César Bravo, quien fue cesado de su carga en la banca naranja tras el empate 0-0 ante Deportes Antofagasta. La dirigencia loína decidió ponerle fin al ciclo del entrenador pese a que el equipo marcha segundo en la Primera B con 42 puntos, apenas dos por debajo del líder Santiago Wanderers.

Según información recabada por Bolavip Chile, son dos los nombres que aparecen como principales candidatos para asumir el cargo: Miguel Ramírez y José Luis Díaz. Ahora, la dirigencia deberá definir rápidamente quién será el encargado de agarrar el fierro caliente en Calama.

Suenan Miguel Ramírez y ‘Pepe’ Díaz

Ramírez actualmente se encuentra sin club luego de su salida de Unión Española, elenco al que dirigió durante la temporada pasada y que terminó descendiendo a Primera B. El técnico cuenta con una amplia experiencia en el fútbol chileno y aparece como una de las alternativas para asumir inmediatamente el desafío en Calama.

La otra opción es un nombre mucho más identificado con la historia del club: José Luis Díaz, histórico referente y excampeón con Cobreloa. El exfutbolista podría tener su primera experiencia como entrenador en un club profesional, por lo que representaría una arriesgada apuesta para los naranjas en la recta final del ascenso.

Quien asuma en el Zorros del Desierto tendrá poco margen para adaptarse, ya que deberá afrontar inmediatamente la llave de Copa Chile ante Coquimbo Unido y luego la “final anticipada” por el ascenso frente a Santiago Wanderers el próximo 26 de septiembre, por la fecha 26 de la Primera B.