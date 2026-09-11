El conjunto loíno informó la decisión de ponerle punto final al ciclo de César Bravo en la banca de Cobreloa.

Terremoto en Calama. Cobreloa se quedó sin entrenador en plena recta final del torneo de Primera B, luego de que en las últimas horas, se pusiera punto final al ciclo de César Bravo en la banca naranja tras el empate 0-0 ante Deportes Antofagasta. La salida del DT se produce pese a que tras el clásico regional, había descartado tajantemente renunciar.

Este viernes, el club emitió un comunicado dando a conocer la decisión. “Club de Deportes Cobreloa informa que ha determinado poner término al ciclo de César Bravo como Director Técnico del primer equipo, junto a su cuerpo técnico. Como institución, agradecemos sinceramente a César y a todo su equipo de trabajo por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en nuestro Club. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”.

La decisión llega en un momento crucial para Cobreloa. El cuadro calameño marcha segundo con 42 puntos, a solo dos unidades del líder Santiago Wanderers, que suma 44. Con seis fechas por disputar, los naranjas mantienen intactas sus opciones de conseguir el ascenso a Primera División, aunque los últimos resultados y el rendimiento mostrado en la segunda rueda habrían gatillado la salida del adiestrador.

Bravo había descartado renunciar

Tras el empate sin goles ante Deportes Antofagasta, Bravo había sido enfático al referirse a su continuidad y descartó cualquier intención de dejar el cargo. “Conmigo no se han acercado, fue César Jiménez, que es el tesorero, Harry Robledo que también se acercó, nunca me plantearon nada, lamentablemente y aquí hay que decirlo, yo estoy cansado”,

“Hay programas que siempre te tiran, que a mí me dan con todos porque ellos opinan de la forma personal y no de la forma grupal y de lo que se hace… yo nunca voy a renunciar, no renuncio a mis convicciones”, agregó.

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Ahora Cobreloa deberá iniciar la búsqueda de un nuevo DT a días de la llave por Copa Chile ante Coquimbo Unido, para luego enfocarse en la “final anticipada” frente a Santiago Wanderers por la Fecha 26 del ascenso.