Necesitado club de Primera B presentó nuevo DT: había renunciado hace un día de otro equipo

Juan José Luvera fue oficializado en Unión San Felipe, un día después que el DT argentino anunciara su renuncia de Provincial Ovalle.

Una situación bastante particular se vivió este miércoles en el fútbol chileno luego que Unión San Felipe oficializara a su nuevo director técnico tras la repentina salida de Luis Landeros en Primera B.

El elegido por el conjunto aconcagüino es el argentino Juan José Luvera, quien asumirá el complejo desafío de levantar al “Uní Uní” en la Primera B de Chile. El cuadro del Valle del Aconcagua marcha en el 14° lugar de la tabla con apenas 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y siete derrotas, además de ser uno de los equipos más goleados del campeonato con 25 tantos en contra.

Juan José Luvera asumió en Unión San Felipe (Photosport).

Lo llamativo del arribo de Luvera es que el estratega trasandino había presentado su renuncia hace apenas un día a la banca de Provincial Ovalle, elenco de la Segunda División Profesional donde alcanzó a dirigir solamente cuatro partidos.

Así, el técnico de 45 años pasará rápidamente de un desafío a otro en el fútbol chileno, sumando una nueva experiencia en el país tras sus pasos por Huachipato, Deportes La Serena, Rangers de Talca, Santiago City y San Luis de Quillota.

En síntesis…

Nuevo técnico: Juan José Luvera asumió la banca de Unión San Felipe con la misión de sacar al equipo de la parte baja de la Primera B.

Juan José Luvera asumió la banca de Unión San Felipe con la misión de sacar al equipo de la parte baja de la Primera B. Arribo express: El DT argentino selló su llegada apenas un día después de renunciar a Provincial Ovalle, donde solo alcanzó a dirigir cuatro partidos.

El DT argentino selló su llegada apenas un día después de renunciar a Provincial Ovalle, donde solo alcanzó a dirigir cuatro partidos. Vasto recorrido: A sus 45 años, Luvera suma un nuevo club en Chile tras dirigir previamente a Huachipato, La Serena, Rangers y San Luis, entre otros.