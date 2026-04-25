Tras Copiapó vs. San Marcos de Arica y San Felipe vs. Magallanes: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

La fecha 9 de la Primera B siguió su curso este sábado 25 con dos importantísimos encuentros que podían mover la parte alta y media de la tabla de posiciones.

Deportes Copiapó recibió a San Marcos de Arica en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, mientras que Unión San Felipe se midió ante Magallanes en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado.

¿Los resultados finales? Los Bravos del Morro vencieron por 3 a 0 al León de Atacama gracias a las anotaciones de Yerko Águila, Camilo Melivilu y Agustín Maidana, mientras que La Academia derrotó por la cuenta mínima al Uní Uní con el gol de Rubén Farfán.

Tras estos encuentros, hubo consecuencias directas en la clasificación general de la división de plata del balompié nacional.

La tabla de posiciones de la Primera B: