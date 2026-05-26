La noticia de su renuncia ya recorre cada rincón del país y mantiene en estado de shock a los hinchas del "Velero".

Pese a estar firmando una campaña brillante que tenía al equipo metido de lleno en la parte alta de la Primera B, Emiliano Astorga decidió romper el silencio tras su drástica salida de Deportes Puerto Montt. Sin rodeos ni misterios, el experimentado director técnico desclasificó el potente motivo personal y familiar que lo obligó a dar un paso al costado del banco albiverde.

Para el entrenador chileno, la distancia geográfica se transformó en una barrera insostenible debido a las complicaciones de salud que afectaron a sus seres queridos en la zona central de Chile.

“Renuncié por asuntos familiares. Estaba solo en Puerto Montt y mi familia en Curacaví. Tengo niños pequeños que estuvieron enfermos, y mi señora está sola a cargo de ellos. Por eso tomé la decisión de irme del club”, confesó de entrada el estratega con total honestidad en conversación con el Diario AS.

Astorga fue enfático en separar las aguas y descartó de plano cualquier tipo de conflicto con la dirigencia o disconformidad con el rendimiento de sus dirigidos, blindando el gran presente futbolístico del club. “No, nada deportivo. Estamos a tres puntos del líder, entonces no va por ahí. Es porque estoy demasiado lejos de mi familia y han sido semanas difíciles. No quiero estar dirigiendo a medias, quiero estar bien anímicamente. Tomé más lo familiar que lo deportivo”, argumentó de forma madura, reconociendo que su mente ya no estaba puesta al 100% en el césped de Chinquihue.

Emiliano Astorga explica las razones de su renuncia a Puerto Montt

Abrazos en el adiós y la vuelta al fútbol

Respecto a cómo se gestó su despedida de la Región de Los Lagos, el “Nano” aclaró que la interna del club actuó con total empatía frente a su situación particular, permitiéndole una salida limpia. “Conversé con la directiva. Ellos entendieron. También hablé con el plantel, les expliqué la situación y todo quedó ok, sin problemas”, cerró el adiestrador.

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Ahora, los “Hijos del Temporal” deberán asimilar el golpe rápido en la víspera de la fecha 14 del torneo de Ascenso. Deportes Puerto Montt tendrá que saltar a la cancha este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, cuando visite a Unión San Felipe en el Estadio Javier Muñoz Delgado, buscando regalarle un triunfo a la distancia a su saliente comandante.