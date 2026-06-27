Copa Chile HOY: programación de este sábado 27 de junio con 5 partidos y solo 2 van por TV

Solo dos de los cinco partidos programados contarán con transmisión televisiva en una jornada que promete acción en la Copa Chile.

La Copa Chile continúa su desarrollo este fin de semana con una nueva jornada de fase de grupos, donde los equipos vuelven a la acción con la misión de sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a los octavos de final del torneo.

En esta oportunidad se disputará la cuarta fecha del certamen, que será la segunda jornada con enfrentamientos entre clubes de Primera División y Primera B.

En ese contexto, este sábado 27 de junio se vivirá una programación intensa, con cinco encuentros distribuidos en distintas ciudades del país, en una nueva fecha importantísima del campeonato.

Estos son los encuentros programados de la Copa Chile:

17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs Palestino | Estadio Joaquín Muñoz García

17:00 hrs | San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido | Estadio Carlos Dittborn

17:00 hrs | Deportes Limache vs Deportes Iquique | Estadio Lucio Fariña

17:30 hrs | Audax Italiano vs Magallanes | Estadio Bicentenario de La Florida

20:00 hrs | Universidad Católica vs San Luis de Quillota | Estadio Claro Arena

El duelo entre Los Canarios y los Cruzados es uno de los más atractivos de la jornada de este sábado | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué partidos serán transmitidos?

Solo dos de estos cinco compromisos contarán con transmisión televisiva: Audax Italiano vs Magallanes y Universidad Católica vs San Luis de Quillota.