Mario Salas dirigió su primera práctica en Cobreloa y esta fue su reacción: “Una sensación…”

El Comandante entregó sus primeras declaraciones tras asumir en Cobreloa y dirigir la práctica de este martes en Calama: "Un desafío lindo", comentó.

Mario Salas ya comenzó oficialmente su etapa al mando de Cobreloa. El ‘Comandante’ fue presentado este martes como nuevo entrenador del conjunto loíno y, sin perder tiempo, dirigió su primera práctica junto al plantel.

Tras finalizar el entrenamiento, el entrenador campeón con la UC y que su última aventura fue en Deportes Temuco, entregó sus primeras declaraciones desde Calama y destacó el desafío que significa asumir a uno de los clubes grandes del fútbol chileno.

“Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, que lógicamente es tratar de subir a Primera División”, señaló Salas en declaraciones al sitio Primera B Chile.

El técnico también dejó claro que tanto él como su cuerpo técnico ya están completamente enfocados en el objetivo del club. “Nos hacemos parte, sobre todo del objetivo, y del desafío de estar en Primera el próximo año”, afirmó.

Finalmente, el ‘Comandante’ valoró la disposición que encontró en sus nuevos dirigidos durante su primer entrenamiento. “Los vimos muy bien, un grupo muy metido en lo que quiere y en el objetivo de poder lograr el ascenso. Me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo”, cerró el DT.