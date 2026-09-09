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Liga de Ascenso

Sufre Rangers: Santa Cruz da el golpe en Iquique y así queda la tabla de Primera B

Deportes Santa Cruz logró un triunfo revitalizador al imponerse 1-0 como visitante ante Deportes Iquique por la Fecha 25 del ascenso.

¡Santa Cruz ganó en el Tierra de Campeones!
© Facebook¡Santa Cruz ganó en el Tierra de Campeones!

Deportes Santa Cruz logró un triunfo de oro en su visita al Estadio Tierra de Campeones al derrotar 1-0 a Deportes Iquique por la Fecha 25 de Primera B. Presionados por la tremenda remontada de Rangers de Talca, el conjunto unionista sacó los tres puntos en el norte y dejó a los rojinegros como único colista del ascenso.

El gol del triunfo santacrucino llegó a los 73′ tras una espectacular volea del delantero argentino Nadie Zeinnedin, quien aprovechó un pivoteo en un córner para ganar en el área, poner el 1-0 y llevarse los tres puntos a la región de O’Higgins.

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Santa Cruz también sueña con la salvación en Primera B (Facebook).

Santa Cruz también sueña con la salvación en Primera B (Facebook).

Con este triunfo, Deportes Santa Cruz le sacó tres unidades de ventaja a Rangers en la lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso. El elenco unionista llegó a 21 puntos en la 15° posición, mientras que los Piducanos se mantienen en el último lugar en zona de descenso a Segunda División con 18 positivos.

En la próxima fecha, Santa Cruz recibirá en su estadio a Deportes Recoleta, mientras que Deportes Iquique, que sigue sin levantar y quedó 12° con 25 puntos, visitará a Rangers en un partido clave por la permanencia.

Otros resultados de la jornada

En otros resultados de la jornada, Deportes Recoleta derrotó 2-1 como local a San Marcos de Arica, mientras que Deportes Copiapó en el estreno de Erwin Durán en la banca del León de Atacama, igualó 1-1 frente a Magallanes.

Así queda la tabla de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Santiago Wanderers 24 12 8 4 40 25 15 44
2 Cobreloa 23 11 8 4 42 27 15 41
3 San Luis 23 10 8 5 36 28 8 38
4 Antofagasta 23 10 7 6 41 24 17 37
5 Recoleta 24 10 7 7 36 33 3 37
6 Magallanes 24 10 7 7 39 38 1 37
7 U. Española 24 10 5 9 31 31 0 35
8 Puerto Montt 24 10 4 10 26 29 -3 34
9 San Marcos 24 8 9 7 28 23 5 33
10 Temuco 24 8 7 9 39 34 5 31
11 Copiapó 24 8 7 9 33 38 -5 31
12 Iquique 24 5 10 9 31 29 2 25
13 Curicó Unido 24 6 9 9 22 35 -13 24
14 Unión San Felipe 23 5 7 11 15 37 -22 22
15 Santa Cruz 24 4 9 11 26 38 -12 21
16 Rangers 24 4 6 14 22 38 -16 18
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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