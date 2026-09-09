Deportes Santa Cruz logró un triunfo revitalizador al imponerse 1-0 como visitante ante Deportes Iquique por la Fecha 25 del ascenso.

Deportes Santa Cruz logró un triunfo de oro en su visita al Estadio Tierra de Campeones al derrotar 1-0 a Deportes Iquique por la Fecha 25 de Primera B. Presionados por la tremenda remontada de Rangers de Talca, el conjunto unionista sacó los tres puntos en el norte y dejó a los rojinegros como único colista del ascenso.

El gol del triunfo santacrucino llegó a los 73′ tras una espectacular volea del delantero argentino Nadie Zeinnedin, quien aprovechó un pivoteo en un córner para ganar en el área, poner el 1-0 y llevarse los tres puntos a la región de O’Higgins.

Santa Cruz también sueña con la salvación en Primera B (Facebook).

Con este triunfo, Deportes Santa Cruz le sacó tres unidades de ventaja a Rangers en la lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso. El elenco unionista llegó a 21 puntos en la 15° posición, mientras que los Piducanos se mantienen en el último lugar en zona de descenso a Segunda División con 18 positivos.

En la próxima fecha, Santa Cruz recibirá en su estadio a Deportes Recoleta, mientras que Deportes Iquique, que sigue sin levantar y quedó 12° con 25 puntos, visitará a Rangers en un partido clave por la permanencia.

Otros resultados de la jornada

En otros resultados de la jornada, Deportes Recoleta derrotó 2-1 como local a San Marcos de Arica, mientras que Deportes Copiapó en el estreno de Erwin Durán en la banca del León de Atacama, igualó 1-1 frente a Magallanes.

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