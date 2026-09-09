Deportes Santa Cruz logró un triunfo de oro en su visita al Estadio Tierra de Campeones al derrotar 1-0 a Deportes Iquique por la Fecha 25 de Primera B. Presionados por la tremenda remontada de Rangers de Talca, el conjunto unionista sacó los tres puntos en el norte y dejó a los rojinegros como único colista del ascenso.
El gol del triunfo santacrucino llegó a los 73′ tras una espectacular volea del delantero argentino Nadie Zeinnedin, quien aprovechó un pivoteo en un córner para ganar en el área, poner el 1-0 y llevarse los tres puntos a la región de O’Higgins.
Santa Cruz también sueña con la salvación en Primera B (Facebook).
Con este triunfo, Deportes Santa Cruz le sacó tres unidades de ventaja a Rangers en la lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso. El elenco unionista llegó a 21 puntos en la 15° posición, mientras que los Piducanos se mantienen en el último lugar en zona de descenso a Segunda División con 18 positivos.
En la próxima fecha, Santa Cruz recibirá en su estadio a Deportes Recoleta, mientras que Deportes Iquique, que sigue sin levantar y quedó 12° con 25 puntos, visitará a Rangers en un partido clave por la permanencia.
Otros resultados de la jornada
En otros resultados de la jornada, Deportes Recoleta derrotó 2-1 como local a San Marcos de Arica, mientras que Deportes Copiapó en el estreno de Erwin Durán en la banca del León de Atacama, igualó 1-1 frente a Magallanes.
Así queda la tabla de Primera B
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Santiago Wanderers
|24
|12
|8
|4
|40
|25
|15
|44
|2
|Cobreloa
|23
|11
|8
|4
|42
|27
|15
|41
|3
|San Luis
|23
|10
|8
|5
|36
|28
|8
|38
|4
|Antofagasta
|23
|10
|7
|6
|41
|24
|17
|37
|5
|Recoleta
|24
|10
|7
|7
|36
|33
|3
|37
|6
|Magallanes
|24
|10
|7
|7
|39
|38
|1
|37
|7
|U. Española
|24
|10
|5
|9
|31
|31
|0
|35
|8
|Puerto Montt
|24
|10
|4
|10
|26
|29
|-3
|34
|9
|San Marcos
|24
|8
|9
|7
|28
|23
|5
|33
|10
|Temuco
|24
|8
|7
|9
|39
|34
|5
|31
|11
|Copiapó
|24
|8
|7
|9
|33
|38
|-5
|31
|12
|Iquique
|24
|5
|10
|9
|31
|29
|2
|25
|13
|Curicó Unido
|24
|6
|9
|9
|22
|35
|-13
|24
|14
|Unión San Felipe
|23
|5
|7
|11
|15
|37
|-22
|22
|15
|Santa Cruz
|24
|4
|9
|11
|26
|38
|-12
|21
|16
|Rangers
|24
|4
|6
|14
|22
|38
|-16
|18