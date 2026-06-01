Tabla de Primera B: Curicó baja a Antofagasta y Santa Cruz reparte puntos con Copiapó

Los torteros derrotaron al elenco Puma por la cuenta mínima, mientras que unionistas y copiapinos igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 14.

Este lunes, dos partidos le dieron el cierre a la fecha 14 de Primera B. Curicó Unido derrotó por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta y lo bajó de la lucha por el título, mientras que Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó firmaron un ajustado empate 1-1.

En el Bicentenario de La Granja, el conjunto tortero se impuso en la agonía gracias a la anotación de Benjamín Inostroza a los 89 minutos.

Con este resultado, los curicanos tomaron un respiro en la parte baja y llegó a las 12° posición con 15 puntos, mientras que el conjunto ‘Puma’ se estancó con 22 unidades en la 5° ubicación.

Santa Cruz y Copiapó igualaron en la región de O’Higgins (Facebook)

En tanto en el Estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó igualaron 1 a 1 con goles de Diego Arias para los unionistas a los 42’ y Francisco Espoz para el ‘León de Atacama’.

Con la igualdad, los santacrucinos llegaron a 8 puntos y se mantienen en el 15° puesto, mientras que los nortinos alcanzaron el 11° lugar con 19 unidades.

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Así queda la tabla de Primera B