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Liga de Ascenso

Tabla de Primera B: Curicó baja a Antofagasta y Santa Cruz reparte puntos con Copiapó

Los torteros derrotaron al elenco Puma por la cuenta mínima, mientras que unionistas y copiapinos igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 14.

Curicó derrotó a Deportes Antofagasta
© FacebookCuricó derrotó a Deportes Antofagasta

Este lunes, dos partidos le dieron el cierre a la fecha 14 de Primera B. Curicó Unido derrotó por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta y lo bajó de la lucha por el título, mientras que Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó firmaron un ajustado empate 1-1.

En el Bicentenario de La Granja, el conjunto tortero se impuso en la agonía gracias a la anotación de Benjamín Inostroza a los 89 minutos.

Con este resultado, los curicanos tomaron un respiro en la parte baja y llegó a las 12° posición con 15 puntos, mientras que el conjunto ‘Puma’ se estancó con 22 unidades en la 5° ubicación.

Santa Cruz y Copiapó igualaron en la región de O’Higgins (Facebook)

Santa Cruz y Copiapó igualaron en la región de O’Higgins (Facebook)

En tanto en el Estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó igualaron 1 a 1 con goles de Diego Arias para los unionistas a los 42’ y Francisco Espoz para el ‘León de Atacama’.

Con la igualdad, los santacrucinos llegaron a 8 puntos y se mantienen en el 15° puesto, mientras que los nortinos alcanzaron el 11° lugar con 19 unidades.

Así queda la tabla de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 14 8 4 2 29 16 13 28
2 Santiago Wanderers 14 7 5 2 29 17 12 26
3 San Marcos 14 6 7 1 19 10 9 25
4 Temuco 14 6 5 3 26 17 9 23
5 Antofagasta 14 6 4 4 22 16 6 22
6 Puerto Montt 14 7 1 6 16 15 1 22
7 U. Española 14 6 3 5 19 17 2 21
8 Magallanes 14 6 3 5 24 24 0 21
9 Recoleta 14 6 3 5 23 23 0 21
10 San Luis 14 5 5 4 23 21 2 20
11 Copiapó 14 5 4 5 20 23 -3 19
12 Curicó Unido 14 3 6 5 15 24 -9 15
13 Unión San Felipe 14 4 3 7 11 25 -14 15
14 Iquique 14 2 6 6 18 22 -4 12
15 Santa Cruz 14 1 6 7 18 26 -8 9
16 Rangers 14 0 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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