Tabla de Primera B: Curicó baja a Antofagasta y Santa Cruz reparte puntos con Copiapó

Este lunes, dos partidos le dieron el cierre a la fecha 14 de Primera B. Curicó Unido derrotó por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta y lo bajó de la lucha por el título, mientras que Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó firmaron un ajustado empate 1-1.
En el Bicentenario de La Granja, el conjunto tortero se impuso en la agonía gracias a la anotación de Benjamín Inostroza a los 89 minutos.
Con este resultado, los curicanos tomaron un respiro en la parte baja y llegó a las 12° posición con 15 puntos, mientras que el conjunto ‘Puma’ se estancó con 22 unidades en la 5° ubicación.
Santa Cruz y Copiapó igualaron en la región de O’Higgins (Facebook)
En tanto en el Estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó igualaron 1 a 1 con goles de Diego Arias para los unionistas a los 42’ y Francisco Espoz para el ‘León de Atacama’.
Con la igualdad, los santacrucinos llegaron a 8 puntos y se mantienen en el 15° puesto, mientras que los nortinos alcanzaron el 11° lugar con 19 unidades.
Así queda la tabla de Primera B
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|14
|8
|4
|2
|29
|16
|13
|28
|2
|Santiago Wanderers
|14
|7
|5
|2
|29
|17
|12
|26
|3
|San Marcos
|14
|6
|7
|1
|19
|10
|9
|25
|4
|Temuco
|14
|6
|5
|3
|26
|17
|9
|23
|5
|Antofagasta
|14
|6
|4
|4
|22
|16
|6
|22
|6
|Puerto Montt
|14
|7
|1
|6
|16
|15
|1
|22
|7
|U. Española
|14
|6
|3
|5
|19
|17
|2
|21
|8
|Magallanes
|14
|6
|3
|5
|24
|24
|0
|21
|9
|Recoleta
|14
|6
|3
|5
|23
|23
|0
|21
|10
|San Luis
|14
|5
|5
|4
|23
|21
|2
|20
|11
|Copiapó
|14
|5
|4
|5
|20
|23
|-3
|19
|12
|Curicó Unido
|14
|3
|6
|5
|15
|24
|-9
|15
|13
|Unión San Felipe
|14
|4
|3
|7
|11
|25
|-14
|15
|14
|Iquique
|14
|2
|6
|6
|18
|22
|-4
|12
|15
|Santa Cruz
|14
|1
|6
|7
|18
|26
|-8
|9
|16
|Rangers
|14
|0
|3