El partido comenzó con un ritmo vertiginoso en Calama. A los 14 minutos, una falta del portero Nicolás Peranic terminó en un penal para los locales, el cual fue ejecutado con precisión por Sebastián Zúñiga para abrir la cuenta.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que a los 23 minutos, Diego González conectó un “testazo letal” para poner el empate parcial para San Luis.

Cobreloa no bajó los brazos y, mediante la misma vía aérea, logró recuperar la ventaja. A los 32 minutos, Gustavo Gotti anotó el segundo para el cuadro naranja tras conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones a Peranic, cerrando la primera mitad con el local arriba en el marcador.

En el complemento, el partido se volvió friccionado. San Luis buscó la igualdad con insistencia, pero sus aspiraciones sufrieron un duro golpe a los 81 minutos, cuando Franco Cortés recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado del terreno de juego.

Con un hombre más, Cobreloa supo administrar la ventaja y liquidar el encuentro. A los 84 minutos, tras una asistencia de Gotti, Matías Sandoval marcó el 3-1 definitivo que desató la locura en el Zorros del Desierto. Pese a los intentos finales de la visita y los disparos desviados de Insaurralde en los descuentos, el marcador no se movió más, dejando los tres puntos en manos del equipo dirigido por César Bravo.

Cobreloa gana y es puntero de la Primera B

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Ficha del Partido: Cobreloa 3-1 San Luis

Goles: 18′ Sebastián Zúñiga (C), 23′ Diego González (SL), 32′ Gustavo Gotti (C), 84′ Matías Sandoval (C).

18′ Sebastián Zúñiga (C), 23′ Diego González (SL), 32′ Gustavo Gotti (C), 84′ Matías Sandoval (C). Tarjetas Rojas: 81′ Franco Cortés (SL).

81′ Franco Cortés (SL). Tarjetas Amarillas: 49′ Joel Torres (SL), 61′ Vicente Durán (SL), 77′ Franco Cortés (SL), 80′ Cristian Insaurralde (C), 90′ Gustavo Gotti (C).

Así queda la Tabla de Posiciones