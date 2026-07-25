Tras Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones tras el encuentro entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe.

La Primera B continúa al rojo vivo y cada fecha comienza a ser determinante en la lucha por el ascenso a la Liga de Primera y por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Este sábado 15, Santiago Wanderers y Unión San Felipe protagonizaron un compromiso de alta importancia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde ambos necesitaban sumar por distintos objetivos en el campeonato.

¿El resultado? El Decano se impuso por 2 a 0 sobre el Uní-Uní gracias a las anotaciones de Ignacio Flores y Leandro Navarro, que fueron suficiente para quedarse con los tres puntos.

Ignacio Flores celebrando su gol ante Unión San Felipe | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Con este resultado, los Caturros igualaron a Cobreloa en el liderato de la división de plata con 29 puntos. Sin embargo, los Zorros del Desierto aún deben disputar su compromiso de esta fecha frente a Deportes Santa Cruz, por lo que podrían recuperar el primer lugar en solitario.

Por otra parte, el elenco del Aconcagua se mantiene en el decimocuarto puesto con 16 unidades y continúa comprometido en la parte baja de la tabla, aunque todavía conserva una ventaja de 13 puntos sobre Rangers de Talca, equipo que por ahora ocupa el lugar de descenso directo.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B: