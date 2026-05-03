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NUEVO LÍDER

Tras Cobreloa 2 Antofagasta 0: Así queda la Tabla de Posiciones de la Primera B

El cuadro dirigido por César Bravo venció a los Pumas y ahora es el líder exclusivo del Torneo.

Cobreloa vence a Deportes Antofagasta y es líder de la Primera B.
© Eduardo Cortes/PhotosportCobreloa vence a Deportes Antofagasta y es líder de la Primera B.

Una jornada inolvidable vivió Cobreloa este domingo cuando recibió a su tradicional rival Deportes Antofagasta en el Zorros del Desierto de Calama al que venció 2-0.

Los loínos se pusieron muy temprano arriba en el marcador cuando el delantero argentino Cristián Insaurralde marcara a los 3 minutos desde los 12 pasos demostrando su jerarquía.

El penal se originó por una mano del defensor antofagastino y ex Cobreloa, Bastián Tapia.

Como todo clásico hubo mucha intensidad en la cancha y el Zorro cerró el partido a los 59′ cuando Matías Sandoval convirtió el segundo gol del encuentro trás habilitación de Insaurralde.

Con esta importarte victoria, Cobreloa recupera la punta y es líder exclusivo de la tabla de posiciones de la Primera B.

Cobreloa gana y es puntero de la Primera B

Cobreloa gana y es puntero de la Primera B

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Equipo PJ G E P GF GC DG PTS Últimos 5
1Cobreloa106312081221E-G-E-P-G
2Puerto Montt10613138519P-E-G-P-G
3San Marcos9450136717E-G-G-G-G
4Antofagasta105231712517E-G-E-G-G
5Santiago Wanderers104421714316G-G-G-P-E
6Recoleta95131817116G-P-G-E-P
7Magallanes104331615115G-E-P-G-P
8Temuco103521714314G-E-P-G-E
9U. Española104241311214P-E-E-G-G
10Copiapó103341316-312E-P-P-P-G
11Iquique102441214-210P-E-P-G-E
12San Luis92431216-410E-G-P-G-P
13Curicó Unido102441118-710E-E-E-G-P
14Unión San Felipe9234713-69E-P-E-G-P
15Santa Cruz101451420-67P-E-P-P-E
16Rangers10028920-112P-P-E-P-P
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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