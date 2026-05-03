Una jornada inolvidable vivió Cobreloa este domingo cuando recibió a su tradicional rival Deportes Antofagasta en el Zorros del Desierto de Calama al que venció 2-0.
Los loínos se pusieron muy temprano arriba en el marcador cuando el delantero argentino Cristián Insaurralde marcara a los 3 minutos desde los 12 pasos demostrando su jerarquía.
El penal se originó por una mano del defensor antofagastino y ex Cobreloa, Bastián Tapia.
Como todo clásico hubo mucha intensidad en la cancha y el Zorro cerró el partido a los 59′ cuando Matías Sandoval convirtió el segundo gol del encuentro trás habilitación de Insaurralde.
Con esta importarte victoria, Cobreloa recupera la punta y es líder exclusivo de la tabla de posiciones de la Primera B.
Cobreloa gana y es puntero de la Primera B
Tabla de Posiciones de la Primera B
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|Últimos 5
|1
|Cobreloa
|10
|6
|3
|1
|20
|8
|12
|21
|E-G-E-P-G
|2
|Puerto Montt
|10
|6
|1
|3
|13
|8
|5
|19
|P-E-G-P-G
|3
|San Marcos
|9
|4
|5
|0
|13
|6
|7
|17
|E-G-G-G-G
|4
|Antofagasta
|10
|5
|2
|3
|17
|12
|5
|17
|E-G-E-G-G
|5
|Santiago Wanderers
|10
|4
|4
|2
|17
|14
|3
|16
|G-G-G-P-E
|6
|Recoleta
|9
|5
|1
|3
|18
|17
|1
|16
|G-P-G-E-P
|7
|Magallanes
|10
|4
|3
|3
|16
|15
|1
|15
|G-E-P-G-P
|8
|Temuco
|10
|3
|5
|2
|17
|14
|3
|14
|G-E-P-G-E
|9
|U. Española
|10
|4
|2
|4
|13
|11
|2
|14
|P-E-E-G-G
|10
|Copiapó
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|E-P-P-P-G
|11
|Iquique
|10
|2
|4
|4
|12
|14
|-2
|10
|P-E-P-G-E
|12
|San Luis
|9
|2
|4
|3
|12
|16
|-4
|10
|E-G-P-G-P
|13
|Curicó Unido
|10
|2
|4
|4
|11
|18
|-7
|10
|E-E-E-G-P
|14
|Unión San Felipe
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|-6
|9
|E-P-E-G-P
|15
|Santa Cruz
|10
|1
|4
|5
|14
|20
|-6
|7
|P-E-P-P-E
|16
|Rangers
|10
|0
|2
|8
|9
|20
|-11
|2
|P-P-E-P-P