Una jornada inolvidable vivió Cobreloa este domingo cuando recibió a su tradicional rival Deportes Antofagasta en el Zorros del Desierto de Calama al que venció 2-0.

Los loínos se pusieron muy temprano arriba en el marcador cuando el delantero argentino Cristián Insaurralde marcara a los 3 minutos desde los 12 pasos demostrando su jerarquía.

El penal se originó por una mano del defensor antofagastino y ex Cobreloa, Bastián Tapia.

Como todo clásico hubo mucha intensidad en la cancha y el Zorro cerró el partido a los 59′ cuando Matías Sandoval convirtió el segundo gol del encuentro trás habilitación de Insaurralde.

Con esta importarte victoria, Cobreloa recupera la punta y es líder exclusivo de la tabla de posiciones de la Primera B.

Cobreloa gana y es puntero de la Primera B

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Equipo PJ G E P GF GC DG PTS Últimos 5 1 Cobreloa 10 6 3 1 20 8 12 21 E-G-E-P-G 2 Puerto Montt 10 6 1 3 13 8 5 19 P-E-G-P-G 3 San Marcos 9 4 5 0 13 6 7 17 E-G-G-G-G 4 Antofagasta 10 5 2 3 17 12 5 17 E-G-E-G-G 5 Santiago Wanderers 10 4 4 2 17 14 3 16 G-G-G-P-E 6 Recoleta 9 5 1 3 18 17 1 16 G-P-G-E-P 7 Magallanes 10 4 3 3 16 15 1 15 G-E-P-G-P 8 Temuco 10 3 5 2 17 14 3 14 G-E-P-G-E 9 U. Española 10 4 2 4 13 11 2 14 P-E-E-G-G 10 Copiapó 10 3 3 4 13 16 -3 12 E-P-P-P-G 11 Iquique 10 2 4 4 12 14 -2 10 P-E-P-G-E 12 San Luis 9 2 4 3 12 16 -4 10 E-G-P-G-P 13 Curicó Unido 10 2 4 4 11 18 -7 10 E-E-E-G-P 14 Unión San Felipe 9 2 3 4 7 13 -6 9 E-P-E-G-P 15 Santa Cruz 10 1 4 5 14 20 -6 7 P-E-P-P-E 16 Rangers 10 0 2 8 9 20 -11 2 P-P-E-P-P