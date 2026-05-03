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CLÁSICO

Cobreloa vs Deportes Antofagasta: Dónde ver y a qué hora el clásico de la región

La lucha por el retorno a la división de honor del fútbol chileno se traslada este fin de semana a Calama. Este domingo, el Estadio Zorros del Desierto será el epicentro de la emoción con una nueva edición del Clásico del Norte Grande

Cobreloa vs Deportes Antofagasta se miden en el Zorros del Desierto.
© PABLO QUIROZ/PHOTOSPORTCobreloa vs Deportes Antofagasta se miden en el Zorros del Desierto.

Válido por la fecha 10 del campeonato de la Primera B se miden en el estadio Zorros del Desierto, Cobreloa vs su rival regional, Deportes Antofagasta, partido que se vive como el verdadero clásico que es.

Este compromiso llega en el momento más dulce para ambos elencos. La paridad en la parte alta es absoluta y los números hablan por sí solos:

Si el cuadro loíno logra la victoria, recuperará la punta; si los “Pumas” dan el golpe de gracia como visitantes, asaltarán el liderato en tierras calameñas. Dada la intensidad de la rivalidad regional y lo que está en juego, el ambiente promete ser de “final anticipada”.

César Bravo lamentó los lesionados que tiene antes de recibir a Antofagasta.

César Bravo lamentó los lesionados que tiene antes de recibir a Antofagasta.

El factor local y las tribunas

Para asegurar que la fiesta sea completa, las autoridades han dispuesto un aforo autorizado de 8.000 espectadores. Se espera un lleno total en el reducto naranja, donde la hinchada local buscará hacer sentir la presión de la altura y la localía ante un cuadro antofagastino que viene con la moral en alto.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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