Válido por la fecha 10 del campeonato de la Primera B se miden en el estadio Zorros del Desierto, Cobreloa vs su rival regional, Deportes Antofagasta, partido que se vive como el verdadero clásico que es.

Este compromiso llega en el momento más dulce para ambos elencos. La paridad en la parte alta es absoluta y los números hablan por sí solos:

Cobreloa: Llega como el flamante sublíder exclusivo con 18 puntos . A un punto de Puerto Montt que luego del triunfo ante Rangers se quedó con la primera posición.

Llega como el flamante sublíder exclusivo con . A un punto de Puerto Montt que luego del triunfo ante Rangers se quedó con la primera posición. Club Deportes Antofagasta: Acecha peligrosamente en el tercer puesto con 17 unidades.

Si el cuadro loíno logra la victoria, recuperará la punta; si los “Pumas” dan el golpe de gracia como visitantes, asaltarán el liderato en tierras calameñas. Dada la intensidad de la rivalidad regional y lo que está en juego, el ambiente promete ser de “final anticipada”.

César Bravo lamentó los lesionados que tiene antes de recibir a Antofagasta.

El factor local y las tribunas

Para asegurar que la fiesta sea completa, las autoridades han dispuesto un aforo autorizado de 8.000 espectadores. Se espera un lleno total en el reducto naranja, donde la hinchada local buscará hacer sentir la presión de la altura y la localía ante un cuadro antofagastino que viene con la moral en alto.