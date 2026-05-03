Tras Santiago Wanderers vs. Deportes Temuco: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Deportes Temuco rescató un empate agónico en Playa Ancha tras igualar 2-2 ante Santiago Wanderers por la fecha 10 de la Liga de Ascenso, lo que enredó las aspiraciones de ambos elencos en la tabla de posiciones de Primera B.

Si bien el conjunto ‘Caturro’ impuso sus condiciones como local, terminó replegándose en los minutos finales y dejó espacios ante un equipo que nunca renunció a buscar el tanto de la igualdad.

Deportes Temuco rescató un empate en Valparaíso ante los ‘Caturros’ (Photosport).

Si bien el Decano golpeó de entrada en el marcador con un gran cabezazo tras un córner de unos de los campeones de América, Christopher Valenzuela (8’), la visita llegó al empate a los 17 minutos a través de la misma vía, un cabezazo a la carrera de Nicolás Rivera.

A los 31 minutos, los wanderinos volverían a abrazarse en el Estadio Elías Figueroa Brander, tras una gran acción personal de Pedro Navarro. Y cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Valparaíso, Franco Ortega decretó el 2-2 final en los descuentos.

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¡La tabla de Primera B!

Con este resultado Santiago Wanderers sumó 16 puntos y se quedó en la 5° posición, mientras que los ‘Albiverdes’ se estancaron en el 8° puesto con 14 unidades.

En la próxima jornada Santiago Wanderers recibirá a Cobreloa en el partidazo de la fecha 11, mientras que el elenco de La Araucanía enfrentará a Unión Española en el Estadio Germán Becker.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Puerto Montt 10 6 1 3 13 8 5 19 2 Cobreloa 9 5 3 1 18 8 10 18 3 Antofagasta 9 5 2 2 17 10 7 17 4 San Marcos 9 4 5 0 13 6 7 17 5 Santiago Wanderers 10 4 4 2 17 14 3 16 6 Recoleta 9 5 1 3 18 17 1 16 7 Magallanes 10 4 3 3 16 15 1 15 8 Temuco 10 3 5 2 17 14 3 14 9 U. Española 10 4 2 4 13 11 2 14 10 Copiapó 10 3 3 4 13 16 -3 12 11 Iquique 10 2 4 4 12 14 -2 10 12 San Luis 9 2 4 3 12 16 -4 10 13 Curicó Unido 10 2 4 4 11 18 -7 10 14 Unión San Fel… 9 2 3 4 7 13 -6 9 15 Santa Cruz 10 1 4 5 14 20 -6 7 16 Rangers 10 0 2 8 9 20 -11 2