Una tarde de furia, máxima tensión y graves polémicas se vivió en la Región del Maule. Por una nueva jornada del campeonato de Ascenso, Santiago Wanderers consiguió una valiosa y controversial victoria por 2-0 ante Rangers de Talca en el ex Estadio Fiscal.

El conjunto piducano saltó a la cancha con la enorme presión de marchar en el último lugar de la tabla de posiciones y sin registrar abrazos en el certamen. Pese a que Rangers salió con todo y desperdició cuatro ocasiones clarísimas para inaugurar el marcador en el primer tiempo, la controversia se instaló con fuerza en el epílogo de la primera fracción.

El juez del compromiso, Víctor Abarzúa, determinó cobrar una discutible pena máxima a favor de la visita tras un supuesto foul de Kevin Vásquez sobre Joaquín Silva, una decisión que encendió los ánimos debido a que en la Primera B no se cuenta con la tecnología del VAR. El experimentado Leandro Navarro no perdonó desde los doce pasos y puso el 1-0 que hizo estallar por completo a toda la banca talquina.

La insólita expulsión de Carlos Videla por televisión

La temperatura subió a niveles inmanejables camino a los vestuarios. Completamente descontrolado por el arbitraje, el director técnico interino de Rangers, Carlos Videla, aprovechó la entrevista de la transmisión oficial de TNT Sports para lanzar duros dardos contra el cuerpo referil.

“Es injusto, el línea me dice en la orilla que hay una disputa y que no logra ver si hay foul o no y el árbitro cobra penal. Hemos tenido cuatro ocasiones de gol y ellos ninguna, y les terminan regalando este penal injusto. Es injusto y estamos calientes”, disparó el estratega a la pasada. Sus palabras tuvieron inmediatas consecuencias: al regresar al terreno de juego para afrontar el complemento, Abarzúa lo expulsó del partido por sus dichos en televisión.

Santiago Wanderers festejó en Talca

Wanderers atrapa la cima y Rangers se hunde en el sótano

En el segundo tiempo, bajo la atenta e incrédula mirada de Ivo Basay desde la caseta —quien asumirá de forma oficial la banca rojinegra este lunes—, Santiago Wanderers administró con inteligencia la ventaja y sentenció el cotejo en los descuentos gracias a una estocada de Cristóbal Ponce, sellando el definitivo 2-0.

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Con estos tres puntos de oro en el bolsillo, los caturros alcanzaron a Cobreloa en la cima de la Primera B. En la otra cara de la moneda, Rangers se quedó estancado en el fondo de la clasificación con apenas tres unidades, quedando peligrosamente a cuatro puntos de distancia de Deportes Santa Cruz en la lucha por no descender.

Tabla de Posiciones