¡Golpe televisivo! Fernando Solabarrieta remece la TV al relatar el Mundial 2026: será rostro de este canal

Aunque Chile quedó fuera del Mundial, Fernando Solabarrieta será protagonista en las transmisiones de la próxima cita planetaria.

La Selección Chilena nuevamente verá una Copa del Mundo desde fuera de la cancha. Tras quedar sin opciones matemáticas en las Eliminatorias Sudamericanas, La Roja no logró clasificar al Mundial 2026 y sumará una nueva ausencia en la máxima cita del fútbol planetario.

Pese a ello, el interés de los hinchas chilenos por el torneo sigue intacto. Como ocurre cada cuatro años, millones de fanáticos estarán atentos a los partidos, figuras y grandes historias que entregará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese escenario, la televisión chilena comienza a mover sus piezas pensando en una cobertura potente del evento y ya comienzan a definirse los nombres que estarán a cargo de las transmisiones mundialistas.

Fernando Solabarrieta se une a Chilevisión

Y uno de los grandes nombres que volverá a escena será Fernando Solabarrieta, histórica voz del deporte nacional y protagonista de recordados relatos, quien será parte de la cobertura de Chilevisión para la Copa del Mundo 2026, así lo informó el medio El Filtrador.

Además, Leonardo Burgueño, actualmente comentarista de TNT Sports, será el acompañante de Solabarrieta en las transmisiones del certamen.

Fernando Solabarrieta también está en La Metro FM | FOTO: Instagram

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Con esto, el oriundo de Puerto Natales se sumará al equipo conformado por Claudio Palma, Aldo Schiappacasse, Claudio Bustíos, Patricio Barrera y Juan Vera, en una apuesta potente de Chilevisión pensando en la cobertura del torneo que se disputará en Norteamérica.

En resumen…

Fernando Solabarrieta regresará a las transmisiones mundialistas como parte del equipo de Chilevisión para la Copa del Mundo 2026.

El periodista estará acompañado por Leonardo Burgueño y se integrará a un panel que contará con reconocidos rostros deportivos, pese a la ausencia de Chile en el torneo.