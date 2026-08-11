El arquero caboverdiano que es el gran refuerzo de Colo Colo realizó una emotiva publicación en sus redes sociales.

Este martes Colo Colo volvió a los entrenamientos tras el triunfo por 2-1 en su visita a Unión La Calera el pasado domingo, donde no estuvo presente el arquero Vozinha, quien se sigue poniendo a punto para poder debutar en el Cacique.

Pero esta jornada el arquero caboverdiano se vio muy optimista en las canchas del Estadio Monumental, donde comenzó a trabajar en doble turno para estar lo antes posible en óptimas condiciones.

Tras la práctica, quien fue la revelación del Mundial 2026, sorprendió a sus casi 30 millones de seguidores con una emotiva publicación en Instagram, donde hizo una reflexión respecto al giro que ha dado su carrera en los últimos meses.

“Si le hubiera dicho a mi yo de 26 años que a los 40 estaría firmando el mayor contrato de mi vida, no lo hubiera creído”, comenzó escribiendo.

Luego, dio a conocer por qué eligió la camiseta número 29 en Colo Colo, pues fue el primer dorsal que usó en sus inicios en el profesionalismo, por allá por el 2012 cuando se unió al Progresso do Sambizanga de Angola.

“29 fue mi primer número. Ahora es el elegido para este nuevo capítulo”, reveló Vozinha, junto a una gráfica en que parece con aquel dorsal en sus comienzos y el actual en el cuadro popular.

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Captura de la publicación de Vozinha en Instagram.

En síntesis