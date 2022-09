La Selección Chilena dio inicio a su expedición por esta nueva fecha FIFA, en donde La Roja sigue profundizando su mal momento tras caer en esta jornada por 2-0 ante Marruecos en España, dejando una mala imagen en lo que es la nueva era nacional encabezada por Eduardo Berizzo.

Tras la caída ante los ‘marroquíes’, el estratega de la Selección comentó lo que le dejó el desarrollo del encuentro ante los mundialistas, en donde detalló que nunca pudieron sentirse cómodos dentro de la cancha, reconociendo que fueron superados por su rival.

“El trámite del partido no nos era favorable. Nuestra circulación de pelota era lenta, previsible, no podíamos encontrar los espacios para jugarle el balón a los volantes. En la única que hilvanamos hacia adelante fue en la de Ben (Brereton), después corrimos al espacio en la segunda y encontramos el travesaño. Pero en líneas generales, el rival nos impidió meter balones, no tuvimos peso ofensivo, no subimos por banda, no conectábamos. Y en cada pérdida, recibíamos veloces contras que nos obligaban a retroceder rápido. La idea era justamente lo contrario, nosotros ir por banda y tapar la subida de sus laterales. Sucedió en algunas situaciones esto de correr hacia adelante, la idea era que Ben y Alexis tuvieran pases hacia adelante, pero nos costó jugar. Fuimos superados por un rival con gente técnica que generó mucho peligro”, partió señalando Berizzo.

Profundizando en lo anterior, el ‘Toto’ destacó la alta movilidad de su rival en esta jornada, en donde reconoció que le tapó todos los circuitos de juego, por lo que no pudieron tener un gran rendimiento a la hora de poder elaborar un buen juego, algo que avisa que tendrán que mejorar para futuros encuentros

Berizzo no conoce aún de victorias con Chile | Foto: Archivo

“Necesitamos un medio más dinámico, con situaciones de pase más claras. Hoy nos costó mucho, aún teniendo tres centrales que presumíamos iban a dar el pase más limpio. Nos cerraron los espacios. Hay que variar, ir al pie y al espacio, cuando fuimos al espacio encontramos peligro. Cosas a mejorar, nos toca trabajar, el partido de hoy nos muestra una realidad con un equipo que en dos meses juega un Mundial. Hay que seguir trabajando, reconocer lo que nos pasa y encontrar fórmulas con movimientos, posiciones, sistemas que nos den un juego de mediocampo que nos permita atacar con más claridad”, evidenció.

Ante la caída ante Marruecos, Berizzo destacó que el conjunto de Achraf Hakimi y compañía serán un duro rival dentro del Mundial, explicando que tienen una gran plantilla con jugadores que militan en clubes importantes de Europa.

“No fuimos profundos, variados, inteligentes para encontrar los mejores pases y los mejores movimientos. Cuando no debíamos meter la pelota en un lugar, la metíamos, Marruecos quitaba y nos salía en mucha velocidad. Será un rival difícil para todos, con futbolistas que juegan en ligas importantes”, explicó ante los medios.

Finalmente, Berizzo señaló que, a pesar de no poder conseguir aún su primer triunfo al mando de la Selección Chilena, se muestra optimista de lograr aquello y generar una mejora futbolística dentro de La Roja para los futuros desafíos que tiene por delante.

“Siempre soy optimista para encontrar soluciones. Nuestro partido con el balón en los pies no fue bueno, no fuimos inteligentes, nos controlaron, tuvimos pérdidas muy peligrosas. Estamos en el inicio de un proceso, nos espera trabajo, buscar fórmulas para adueñarnos del balón como lo tuvimos, pero con más profundidad y daño. Esperaba el equipo de Marruecos que jugué, lo dije el día anterior. Es un equipo con mucho talento y velocidad, cuando encuentra motivos para correr hacia adelante. En nuestras pérdidas ellos encontraron su mejor fórmula. Fuimos superados en el juego o en la predisposición para atacar o cambiar de ritmo, tuvieron una agresividad ofensiva más alta que la nuestra”, cerró.