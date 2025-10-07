Esta tarde comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 en Valparaíso, donde España y Ucrania dirimirán el primer clasificado a los cuartos de final y servirá como antesala del duelo entre Chile y México a las 8 de la noche.

La Roja no ha mostrado un buen nivel de juego en lo que va del Mundial, pero está en la instancia de los 16 mejores y ahora se ilusiona con poder dar el gran golpe en duelos de eliminación directa y meterse en los cuartos de final del torneo.

Uno que habló en la previa del partido ante los mexicanos fue Agustín Arce, jugador formado en Universidad de Chile quien tiene clara la película sobre qué debe hacer el combinado nacional esta noche frente a los norteamericanos.

Arce palpita duelo ante México. | Foto: Photosport

“Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar, este partido es muy importante y todos estamos muy unidos, con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a cuartos. Eso es lo que esperamos todos”, dijo.

Arce espera que el público cumpla su parte en Valparaíso: “El estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que, con el apoyo de la gente, más el juego que vayamos hacer mañana, ganar el partido y clasificar”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile saldrá en busca de la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20 ante una de las selecciones más poderosas a nivel juvenil y formativo.

¿Cuándo juega Chile?

A las 8 de la noche de este martes 7 de octubre, Chile saltará a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander para enfrentar a México, duelo válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.