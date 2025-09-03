La Selección Chilena se prepara para enfrentar a Brasil, en un duelo que, aunque no modifica la situación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se perfila como un importante laboratorio para el recambio generacional de La Roja.

Mientras tanto, las decisiones de Nicolás Córdova, técnico interino del combinado nacional, siguen generando polémica.

En particular, la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido, líder del torneo nacional, en las nóminas adulta y sub 20, provocó la queja pública de Cristián Zavala, quien cuestionó la falta de representación del equipo puntero, lo que encontró la respuesta categórica de Córdova en conferencia de prensa.

Ali Manoucheri le responde a Nicolás Córdova por el caso Coquimbo Unido

El alcalde de Coquimbo, Ali Manoucheri, aprovechó la ocasión salió a defender públicamente a los futbolistas de su ciudad, calificando como “incomprensible” que se desestime a un plantel que viene demostrando un rendimiento histórico y constante en el campeonato.

“Resulta incomprensible que el seleccionador de La Roja critique públicamente a los jóvenes de Coquimbo Unido, equipo puntero del torneo y con un rendimiento histórico”, escribió el exfutbolista en su cuenta de X (Ex Twitter).

Ali Manoucheri supo vestir la camiseta de Coquimbo Unido | FOTO: Coquimbo

Agregando que “nuestros jugadores han demostrado en cancha que tienen talento, carácter y condiciones para defender a Chile. Lo que necesitan es confianza y respaldo, no juicios inoportunos fuera de tiempo”.

“El fútbol chileno se construye valorando a sus nuevas generaciones, no desmereciéndolas. En Coquimbo estamos demostrando que sí hay presente y futuro para La Roja”, concluyó.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile saltará a la cancha del Estadio Maracaná de Río de Janeiro este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, compromiso válido por la penúltima jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.