El presidente de Blanco y Negro no tuvo dudas en elegir a su candidato para asumir en La Roja de cara al Mundial 2030: "Conoce el país".

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó varios temas en la previa del encuentro entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. En los pasillos del Estadio Monumental, el dirigente albo habló prácticamente de todo: elecciones ANFP, próximo DT de la Selección Chilena, renovaciones y más.

Respecto a las elecciones de nuevo presidente de la ANFP, Mosa fue claro con la postura del club: “Colo Colo no está apoyando ninguna lista en este momento. Nos hemos juntado para conversar con quienes quieren liderar la ANFP y cuando conozcamos los nombres y el programa, ahí recién nos vamos a pronunciar. No hay ningún apoyo formal a ninguna lista”, afirmó.

“Colo Colo no va a estar en ninguna lista hasta que estén ya inscritas. Estas elecciones no se pueden tomar en cuatro paredes sin escuchar a la calle. Aquí tiene que haber validaciones populares también, que son muy importantes”, complementó Mosa.

El candidato de Mosa para DT de la Selección Chilena

El empresario también tuvo palabras para la Selección Chilena y descartó que exista inquietud por una posible partida de Fernando Ortiz a Juan Pinto Durán. “Estoy tranquilo, estoy completamente tranquilo”.

Asímismo, Mosa propuso un viejo conocido para el banco del ‘Equipo de Todos’. “Yo iría a buscar a Marcelo Bielsa. Conoce el paño, conoce el país, sabe la idiosincracia chilena, conoce los jugadores. Iría a ir a buscar a Bielsa. Si me preguntan a mí, eso es. Yo creo que necesita ese tonelaje, esa experiencia y se necesita también un nombre de cierta manera que sea apoyado por la gente”, cerró.

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Marcelo Bielsa, el candidato de Aníbal Mosa para asumir en la Selección Chilena (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

En síntesis…