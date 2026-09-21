Campeón de América con La Roja se abre al retiro: “No está decidido si seguiré jugando”

Paulo Garcés instaló el suspenso sobre el futuro de su carrera. El integrante de la Selección Chilena 2015 está en Buenos Aires de Parral.

La Selección Chilena le puede decir adiós a otro jugador que obtuvo la Copa América 2015. A pesar de que aún no tiene una postura determinada, la opción de colgar los botines está latente: ese es el caso de Paulo Garcés.

Según detalló el experimentado portero en conversación con Gigante Deportivo, el retiro suma fuerza a sus 42 años. Durante esta temporada, se mantuvo representando a Buenos Aires de Parral.

Y si bien consiguió el ascenso a Tercera A, el integrante del primer plantel campeón de La Roja no descarta despedirse de la actividad. Su carrera está llegando al último suspiro.

“Yo vine a jugar por mi ciudad, por mi pueblo y de verdad que fue una decisión sumamente acertada. En su momento no fue una decisión fácil de tomar y de verdad que salió como anillo al dedo”, comenzó indicando.

Luego, agregó: “No está decidido si sigo jugando, eso es lo primero. Estoy obviamente con decisiones familiares, de qué vamos a hacer porque ya la carrera se va acabando“.

Paulo Garcés no descarta el retiro. (Imagen: Photosport)

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¿El campeón con la Selección Chilena dice adiós?

Luego de tal reflexión sobre el hito conseguido en el amateurismo, Paulo Garcés profundizó sobre su futuro. Tendrá que dirimir su elección durante los siguientes meses en el elenco sureño.

“Obviamente mi corazón dice que quiere jugar un añito más y el físico gracias a Dios también me acompaña. Las puertas obviamente están abiertas de Buenos Aires, vamos a sentarnos a conversar ya cuando todo esto termine“, expresó.

“Veremos cuáles son las alternativas que ellos tienen sobre mí y también lo que yo quiero para mí y para mi familia“, cerró.