La Roja se quedó con el segundo lugar del grupo A (tras la victoria de Perú sobre Panamá), por lo que se medirá contra Paraguay.

La Selección Chilena está cada vez más cerca de alcanzar un hito alentador. El combinado nacional sub-19 se instaló en las semifinales de los Juegos Odesur 2026 y, tras una breve espera, ya conoce a su próximo rival.

Al quedar en el segundo lugar del grupo A tras la victoria 2-1 de Perú sobre Panamá, el equipo de Sebastián Miranda tendrá que medirse contra el primero del grupo B. ¿De quién se trata?

Chile disputará el paso a la final contra Paraguay. La escuadra guaraní obtuvo una cómoda clasificación con siete puntos, siendo acompañada por Argentina (con cuatro unidades) rumbo a la siguiente fase.

Bajo este panorama, las semifinales estarán conformadas de la siguiente manera: Chile se topará contra Paraguay en una llave y Argentina luchará versus Perú en la otra. Ello ya fue oficializado por los Juegos Suramericanos.

Cabe consignar que la Selección Chilena venció a Panamá y Colombia en la ronda grupal. Solo fue superada 2-0 por Perú.

Chile se medirá contra Argentina en los Juegos Odesur 2026. (Imagen: La Roja)

Publicidad

¿Cuándo y contra quién juega Chile en semifinales de los Odesur 2026?

El siguiente partido de La Roja será contra Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa. Tal encuentro está programado para el miércoles 23 de septiembre desde las 15:00 horas de Chile.

En tanto, el cruce entre Argentina y Perú se realizará el mismo miércoles 23 de septiembre, pero a partir de las 10:00 horas de Chile en el recinto señalado.