Campeón de América rechaza volver a la Selección Chilena: “Ni loco lo haría, ya pasó”

Gary Medel le respondió a Arturo Vidal, que lo mencionó como opción para ser convocado en un nuevo proceso.

La Selección Chilena busca el recambio generacional. El combinado nacional necesita jugadores para regresar a una cita mundialista, por lo que Arturo Vidal llamó a considerar a algunos nombres de la Generación Dorada.

Entre ellos, Gary Medel. Sin embargo, el defensa de Universidad Católica tiene la película clara y le respondió a su compañero de mil batallas: ya le cerró la puerta a representar al país una vez más. Así lo indicó en conversación con LUN.

Según explicó el histórico zaguero de 39 años, no tiene intención alguna de retornar a las convocatorias de La Roja. Para el oriundo de Conchalí, hay que brindarle dicho espacio a la nueva camada.

“No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco lo haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento de la selección ya pasó“, comenzó señalando el dos veces campeón de América.

Sobre la misma línea, el emblema chileno agregó: “Yo creo que hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo sólo quiero que a Chile le vaya bien”.

Gary Medel no volverá a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo fue la última vez de Gary Medel en la Selección Chilena?

Cabe consignar que el futbolista en cuestión no defiende a La Roja desde el 16 de noviembre de 2023. En aquella ocasión, Chile empató 0-0 contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

En la actualidad, Gary Medel trabaja para volver a las canchas en Universidad Católica. Sus problemas físicos lo tienen sin acción desde el 22 de agosto, en la derrota 2-1 contra Ñublense por la Liga de Primera.