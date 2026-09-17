La Selección Chilena busca el recambio generacional y por ello Nicolás Córdova trabaja a toda máquina. Así lo demostró el entrenador de 47 años con una sorpresiva lista de promesas del país: hay 39 nombres.
Luego de entregar una charla frente a los medios, el DT interino exhibió -tal como informa Radio ADN- una gráfica con los juveniles que lo han cautivado y que postulan a representar a La Roja.
Los dividió por puesto en la cancha y solo se consideró a jugadores nacidos desde 2005 a 2010. El documento fue bautizado como “LISTA DE SUCESIÓN A” y genera debate en redes sociales.
¿Alguna novedad? La nómina es comandada por piezas como Iván Román (Colo Colo), Agustín Arce (Universidad de Chile) y Juan Francisco Rossel (Universidad Católica).
A su vez, futbolistas como Antonio Cannoni (Modena FC), Thomas Dean Coulombe (Espanyol B), Jetzen López (SC Braga) y Zidane Yáñez (Nashville SC), entre otros, destacan por militar en el extranjero.
Nicolás Córdova planifica el recambio generacional de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)
La lista del futuro de la Selección Chilena
Arqueros
- Sebastián Mella
- Gabriel Maureira
- Vicente Villegas
- Cristóbal del Río
Defensores Centrales
- Matías Pérez
- Iván Román
- José Movillo
- Bruno Torres
- Lucas López
- Antonio Cannoni
- Tomás González
Laterales Izquierdos
- Thomas Dean Coulombe
- Baltazar Oróstica
Laterales derechos
- Ian Garguez
- Felipe Faúndez
- Martín Vicente
- Esteban Páez
Volantes Centrales
- Joaquín Silva
- Mario Sandoval
- Cristóbal Villarroel
- Jetzen López
- Jaquín Soto
- Sebastián Melgarejo
Volantes Interiores
- Agustín Arce
- Antonio Riquelme
- Joaquín Muñoz
Volantes Ofensivos
- Lautaro Millán
- Vicente Martínez
- Andher González
Extremos Izquierdos
- Emiliano Ramos
- Jonathan Guerrero
Extremos Derechos
- Vicente Álvarez
- Bayron Barrera
Delanteros / Delanteros de Área
- Juan Francisco Rossel
- Zidane Yáñez
- Yastin Cuevas
- Amaro Pérez
- Amaro Riveros
- Felipe Raipán