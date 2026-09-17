El DT interino del combinado nacional entregó detalles de los juveniles que lo han cautivado durante su paso por Quilín.

La Selección Chilena busca el recambio generacional y por ello Nicolás Córdova trabaja a toda máquina. Así lo demostró el entrenador de 47 años con una sorpresiva lista de promesas del país: hay 39 nombres.

Luego de entregar una charla frente a los medios, el DT interino exhibió -tal como informa Radio ADN- una gráfica con los juveniles que lo han cautivado y que postulan a representar a La Roja.

Los dividió por puesto en la cancha y solo se consideró a jugadores nacidos desde 2005 a 2010. El documento fue bautizado como “LISTA DE SUCESIÓN A” y genera debate en redes sociales.

¿Alguna novedad? La nómina es comandada por piezas como Iván Román (Colo Colo), Agustín Arce (Universidad de Chile) y Juan Francisco Rossel (Universidad Católica).

A su vez, futbolistas como Antonio Cannoni (Modena FC), Thomas Dean Coulombe (Espanyol B), Jetzen López (SC Braga) y Zidane Yáñez (Nashville SC), entre otros, destacan por militar en el extranjero.

Nicolás Córdova planifica el recambio generacional de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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La lista del futuro de la Selección Chilena

Arqueros

Sebastián Mella

Gabriel Maureira

Vicente Villegas

Cristóbal del Río

Defensores Centrales

Matías Pérez

Iván Román

José Movillo

Bruno Torres

Lucas López

Antonio Cannoni

Tomás González

Laterales Izquierdos

Thomas Dean Coulombe

Baltazar Oróstica

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Laterales derechos

Ian Garguez

Felipe Faúndez

Martín Vicente

Esteban Páez

Volantes Centrales

Joaquín Silva

Mario Sandoval

Cristóbal Villarroel

Jetzen López

Jaquín Soto

Sebastián Melgarejo

Volantes Interiores

Agustín Arce

Antonio Riquelme

Joaquín Muñoz

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Volantes Ofensivos

Lautaro Millán

Vicente Martínez

Andher González

Extremos Izquierdos

Emiliano Ramos

Jonathan Guerrero

Extremos Derechos

Vicente Álvarez

Bayron Barrera

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