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La Roja

Nicolás Córdova revela su lista de 39 promesas para el futuro de la Selección Chilena

El DT interino del combinado nacional entregó detalles de los juveniles que lo han cautivado durante su paso por Quilín.

Nicolás Córdova sigue minuciosamente a los nóveles talentos de Chile.
© PhotosportNicolás Córdova sigue minuciosamente a los nóveles talentos de Chile.

La Selección Chilena busca el recambio generacional y por ello Nicolás Córdova trabaja a toda máquina. Así lo demostró el entrenador de 47 años con una sorpresiva lista de promesas del país: hay 39 nombres.

Luego de entregar una charla frente a los medios, el DT interino exhibió -tal como informa Radio ADN- una gráfica con los juveniles que lo han cautivado y que postulan a representar a La Roja.

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Los dividió por puesto en la cancha y solo se consideró a jugadores nacidos desde 2005 a 2010. El documento fue bautizado como “LISTA DE SUCESIÓN A” y genera debate en redes sociales.

¿Alguna novedad? La nómina es comandada por piezas como Iván Román (Colo Colo), Agustín Arce (Universidad de Chile) y Juan Francisco Rossel (Universidad Católica).

A su vez, futbolistas como Antonio Cannoni (Modena FC), Thomas Dean Coulombe (Espanyol B), Jetzen López (SC Braga) y Zidane Yáñez (Nashville SC), entre otros, destacan por militar en el extranjero.

Nicolás Córdova planifica el recambio generacional de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Nicolás Córdova planifica el recambio generacional de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

La lista del futuro de la Selección Chilena

Arqueros

  • Sebastián Mella
  • Gabriel Maureira
  • Vicente Villegas
  • Cristóbal del Río

Defensores Centrales

  • Matías Pérez
  • Iván Román
  • José Movillo
  • Bruno Torres
  • Lucas López
  • Antonio Cannoni
  • Tomás González

Laterales Izquierdos

  • Thomas Dean Coulombe
  • Baltazar Oróstica

Laterales derechos

  • Ian Garguez
  • Felipe Faúndez
  • Martín Vicente
  • Esteban Páez

Volantes Centrales

  • Joaquín Silva
  • Mario Sandoval
  • Cristóbal Villarroel
  • Jetzen López
  • Jaquín Soto
  • Sebastián Melgarejo

Volantes Interiores

  • Agustín Arce
  • Antonio Riquelme
  • Joaquín Muñoz

Volantes Ofensivos

  • Lautaro Millán
  • Vicente Martínez
  • Andher González

Extremos Izquierdos

  • Emiliano Ramos
  • Jonathan Guerrero

Extremos Derechos

  • Vicente Álvarez
  • Bayron Barrera

Delanteros / Delanteros de Área

  • Juan Francisco Rossel
  • Zidane Yáñez
  • Yastin Cuevas
  • Amaro Pérez
  • Amaro Riveros
  • Felipe Raipán
Martín Aliaga
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