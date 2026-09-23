Lucas Cepeda le abre las puertas a este entrenador para la Selección Chilena: “Sería espectacular”

El jugador de 'La Roja', Lucas Cepeda le abre las puertas a este entrenador para la Selección Chilena.

La Selección Chilena sigue en lo que es la búsqueda de su próximo entrenador para poder encabezar un nuevo proceso pensando en lo que será el Mundial 2030, en donde en la directiva nacional ha existido mucha lentitud al respecto, ya que esperan a un gran candidato: Manuel Pellegrini.

Sobre esto, el delantero nacional Lucas Cepeda conversó con la prensa en las últimas horas y fue consultado sobre la imponente presencia de Manuel Pellegrini en el fútbol español, en la que tuvo grandes palabras para el DT chileno.

“Pellegrini es otra dimensión, a la cancha que van lo ovacionan, todos los técnicos lo respetan, los mejores técnicos del mundo lo respetan, los jugadores extraordinario”, comienza señalando Cepeda.

Agregando a esto, el jugador del Elche de España destacó también lo que fueron los dichos de Lamine Yamal hace unas semanas, quien indicó que le era interesante de ver al Betis de Pellegrini, algo que llena de orgullo al delantero nacional.

Cepeda es puro elogio a Pellegrini | Foto: Getty Images

“Yamal hace poco hizo una entrevista de que el encanta ver al Betis y de la magnitud de jugadores como él que el gusta ver el fútbol o juego donde el DT es chileno, uno se debe poner orgulloso”, declara.

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Cepeda le abre las puertas a Pellegrini

Concluyendo, Cepeda abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini sea el próximo entrenador de la Selección Chilena, en la que al jugador nacional le brillan los ojos ante esta posibilidad, en donde no duda que sería un gran nombre para comandar a ‘La Roja’.

“Si se da, sería espectacular tener un entrenador de esa magnitud, no sé si se dará o no, pero sería bueno tener un entrenador de esa magnitud que lo respeten en todo el mundo”, cerró.