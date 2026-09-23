Manuel de Tezanos aplaude el nivel de esta figura de Colo Colo: “Me alegra por él”

El periodista destacó lo hecho por Eduardo Villanueva en el encuentro de ida contra Audax Italiano por Copa Chile.

Colo Colo empató 0-0 contra Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile. La escuadra alba no logró imponerse en calidad de visita y todo se definirá en la revancha.

A pesar de dicha igualdad, Manuel de Tezanos alabó a una figura del conjunto popular a través de los micrófonos de Radio Agricultura. ¿De quién se trata? Fue titular tras una larga espera.

Para el periodista, Eduardo Villanueva tuvo una noche de ensueño en el Estadio Nacional. Luego de haber desaparecido del primer equipo, pudo convencer al cuerpo técnico y fue vital contra el elenco itálico.

“Me alegra por él, está jugándose su gran chance. Quién sabe si juega el viernes también, Fernando Ortiz confió en él, teniendo a Fernando de Paul y teniendo malos antecedentes“, comentó.

Luego, agregó: “Con el Real Valladolid… cometió algunos errores en algunos partidos, pero lo más importante es que fue figura, está bien y el arco de Colo Colo está muy competitivo“.

Eduardo Villanueva fue figura en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo recupera a una promesa

Cabe consignar que el último encuentro profesional de Eduardo Villanueva había sido el 6 de junio de 2026, en la derrota 1-0 de la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga contra Huachipato.

¿Estará en la revancha de Colo Colo contra Audax Italiano? Se disputará este viernes 25 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.