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Copa Chile

Manuel de Tezanos aplaude el nivel de esta figura de Colo Colo: “Me alegra por él”

El periodista destacó lo hecho por Eduardo Villanueva en el encuentro de ida contra Audax Italiano por Copa Chile.

Manuel de Tezanos alabó a este canterano de Colo Colo.
© TNT SportsManuel de Tezanos alabó a este canterano de Colo Colo.

Colo Colo empató 0-0 contra Audax Italiano por la ida de los octavos de final de Copa Chile. La escuadra alba no logró imponerse en calidad de visita y todo se definirá en la revancha.

A pesar de dicha igualdad, Manuel de Tezanos alabó a una figura del conjunto popular a través de los micrófonos de Radio Agricultura. ¿De quién se trata? Fue titular tras una larga espera.

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Para el periodista, Eduardo Villanueva tuvo una noche de ensueño en el Estadio Nacional. Luego de haber desaparecido del primer equipo, pudo convencer al cuerpo técnico y fue vital contra el elenco itálico.

Me alegra por él, está jugándose su gran chance. Quién sabe si juega el viernes también, Fernando Ortiz confió en él, teniendo a Fernando de Paul y teniendo malos antecedentes“, comentó.

Luego, agregó: “Con el Real Valladolid… cometió algunos errores en algunos partidos, pero lo más importante es que fue figura, está bien y el arco de Colo Colo está muy competitivo“.

Eduardo Villanueva fue figura en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Eduardo Villanueva fue figura en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Colo Colo recupera a una promesa

Cabe consignar que el último encuentro profesional de Eduardo Villanueva había sido el 6 de junio de 2026, en la derrota 1-0 de la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga contra Huachipato.

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Martín Aliaga
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