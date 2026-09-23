Si Chile derrota a Paraguay: ¿cuál es su rival en la final de los Juegos Odesur 2026?

La Selección Chilena tiene eventual contrincante en caso de imponerse sobre la escuadra guaraní. Será Argentina.

La Selección Chilena se alista para un compromiso vital en los Juegos Odesur 2026: se medirá contra Paraguay en la segunda semifinal. La primera ya se disputó y tiene un ganador.

Desde las 14:00 horas, Argentina enfrentó a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa. El elenco local no pudo romper el cero en el lapso inicial y por ello llevó la definición hasta el complemento.

Sobre el cierre, Santiago Espíndola remató desde fuera del área y, con un furibundo derechazo, batió la resistencia del arquero peruano en el minuto 90. De esta manera, decretó el 1-0.

Por ello, Argentina logró acceder a la final en su propio territorio, mientras que Perú intentará conseguir la medalla de bronce: luchará por el tercer lugar como premio de consuelo.

Cabe consignar que el encuentro por el primer puesto (y la medalla de oro) está fijado para el viernes 25 de septiembre. A falta de ratificación, será desde las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa.

Chile quiere ingresar a la final de los Juegos Odesur 2026. (Foto: La Roja)

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Si vence a Paraguay: ¿cuál será el rival de Chile en la final?

Si la Selección Chilena alcanza la clasificación a la gran definición, su contrincante será Argentina. El combinado albiceleste se impuso 1-0 sobre Perú.

¿Cuándo juega Chile contra Paraguay?

El duelo por la segunda semifinal está pactado para este miércoles 23 de septiembre. Se desarrollará desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.