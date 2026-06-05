Chile vs. Ecuador Femenino HOY: ¿Cómo y dónde ver ONLINE y GRATIS el partido por la Liga de Naciones?

La Roja Femenina afronta una verdadera final ante Ecuador en un partido que puede acercarla al Mundial de Brasil 2027.

La Selección Chilena Femenina afronta este viernes 5 de junio uno de los partidos más importantes de su proceso rumbo al Mundial de Brasil 2027, pues la Roja se juega puntos fundamentales ante Ecuador, en el Estadio Nacional.

El combinado dirigido por Luis Mena llega con la obligación de sumar de a tres unidades ante La Tri, para así poder asegurar un cupo al repechaje para la próxima cita planetaria.

La Selección Chilena Femenina tiene el repechaje en la mira | FOTO: @LaRoja

Cabe recalcar este será el último partido que disputará La Roja antes de quedar libre en la última fecha, por eso de la importancia de este cotejo.

Por lo mismo, la expectativa es total entre los hinchas chilenos, quienes buscan acompañar al Equipo de Todos en un duelo clave para sus aspiraciones.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Chile y Ecuador Femenino se disputará este viernes 5 de junio a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.

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¿Quién transmite a Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El compromiso entre Chile y Ecuador será transmitido por Chilevisión en señal abierta, además lo podrás seguir de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.