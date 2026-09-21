En las últimas horas se dio a conocer el nombre del DT que le dijo que NO a la Selección Chilena.

La Selección Chilena ya empieza a preparar lo que será un nuevo desafío dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos afrontará tres importantes duelos ante Canadá, Estados Unidos y México.

La escuadra que hasta día de hoy es comandada por Nicolás Córdova, sigue en su temporada de búsqueda para encontrar a su nuevo entrenador para dar inicio a un renovado proceso en el conjunto nacional.

Si bien varios nombres son los que han aparecido en el radar de poder tomar el mandato técnico de la Selección Chilena, hay un candidato que se descartó por completo y no asumiría el cargo de DT oficial de Chile.

Córdova no quiere seguir al mando de ‘La Roja’

Córdova no quiere seguir en el cargo de La Roja | Foto: Photosport

El periodista Manuel de Tezanos informó en su programa ‘Tarde pero al Balong’ en Youtube de la decisión que tomó el entrenador Nicolás Córdova, en la que confirmó que él no quiere seguir con el cargo de DT en La Roja Adulta y que quiere seguir con su proceso en las categorías inferiores.

“Nico Córdova y lo dijo (Felipe) Correa también, que no va a tomar la Selección, Correa dijo que va a buscar un entrenador y dijo Córdova no quiere a la Selección Adulta, lo dijo y escuché eso de su propia boca. Su idea es el plan de divisiones inferiores”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, de Tezanos informa que el DT no tiene en mente poder quedarse con este cargo y que en la directiva nacional aún no buscan un nuevo entrenador, para esperar el cambio de mando en la ANFP.

“No se quiere estancar y no se quiere quedar con el puesto, en la que explicó todo lo del cambio de mando y esa es la razón por la que no se ha buscado entrenador”, cerró.