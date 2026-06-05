Qué pasa si Chile Femenino gana, empata o pierde vs. Ecuador por la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027

La Roja Femenina se juega una carta decisiva ante Ecuador en su último partido en la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027.

La Selección Chilena Femenina afronta un partido decisivo ante Ecuador en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de Brasil 2027, en un escenario donde no hay margen de error.

El combinado dirigido por Luis Mena llega a esta última fecha que disputará en el certamen, ya que en la siguiente jornada quedará libre, lo que aumenta la importancia del resultado ante La Tri.

Cabe recordar que las dos primeras selecciones clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el tercer y cuarto puesto acceden al repechaje intercontinental. Por lo mismo, este duelo toma un carácter prácticamente definitorio para las aspiraciones de La Roja

Chile se juega el todo o nada ante Ecuador | FOTO: @LaRoja

En ese contexto, el Equipo de Todos se juega mucho más que tres puntos, ya que esta será su última oportunidad de mantenerse firme en la pelea.

Si Chile gana a Ecuador:

Un triunfo sería clave: La Roja alcanzaría los 13 puntos y dejaría a Ecuador sin opciones de alcanzarla. Además, podría incluso asegurar su clasificación si, en paralelo, Paraguay y Perú no suman victorias en sus respectivos partidos.

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Si Chile empata ante Ecuador:

Un empate mantiene a Chile con vida, pero la deja en una posición muy ajustada. Al quedar libre en la próxima fecha, el equipo dependerá completamente de lo que hagan Ecuador y sus rivales directos en la lucha por los puestos de clasificación.

Si Chile pierde ante Ecuador: