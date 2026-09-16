La Roja logró un cómodo estreno en el certamen internacional sub-19 y tendrá que medirse contra Perú en la siguiente jornada.

La Selección Chilena triunfó en su primera batalla en los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional sub-19 derrotó 4-1 a Panamá y se ubicó en la cima de la tabla de posiciones del grupo A.

El equipo de Sebastián Miranda obtuvo los tres puntos gracias a los goles de Martín Mundaca (18′), Yastin Cuevas (49′), Vicente Martínez (58′) y Joaquín Muñoz (78′), lo que le entrega una cuota de tranquilidad para el siguiente duelo.

¿Contra quién será? La Roja se medirá contra Perú: el Clásico del Pacífico se trasladará a Rosario. El elenco albirrojo se estrenó con una dura caída 2-0 contra Colombia en la jornada inicial.

Para dicho compromiso en el Estadio Marcelo Bielsa, habrá un tinte de motivación para la Selección Chilena. En su territorio, se estará festejando la Primera Junta de Gobierno y las Fiestas Patrias estarán en su peak.

En caso de que La Roja logre ganar, estará cada vez más cerca de ingresar a las semifinales. Cabe consignar que en este certamen, participan ocho escuadras divididas en dos grupos (A y B): solo clasifican las dos mejores de cada uno.

La Selección Chilena se medirá contra Perú en los Odesur 2026. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega Chile en los Juegos Odesur?

El siguiente enfrentamiento de Chile en los Juegos Suramericanos será contra Perú. Se disputará el viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en el Estadio Marcelo Bielsa.

En la previa, Chile marcha en la primera ubicación del grupo A con tres puntos y diferencia de goles +3. Por su parte, Perú está en el tercer puesto con 0 unidades y diferencia de goles -2.