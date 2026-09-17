El campeón defensor de la Copa Libertadores va por el paso a semifinales, con el volante chileno Erick Pulgar como figura.

Este jueves se cierran los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con el partido de revancha entre Flamengo e Independiente del Valle, donde el volante chileno Erick Pulgar busca el paso a semifinales con el Mengao.

El gigante de Río de Janeiro es el campeón defensor del máximo torneo contintal y tiene la ventaja obtenida en la ida, pues en Ecuador se impuso por 2-0 con goles de Bruno Henrique y Léo Pereira.

Cabe recordar que Pulgar volvió a rechazar la nominación a la Selección Chilena, pues se ha querido desmarcar del actual proceso bajo el interinato de Nicolás Córdova.

El equipo brasileño buscará abrochar su clasificación a la ronda de los cuatro mejores, donde lo espera Estudiantes de La Plata. En la otra llave hay una preja brasileña, que enfrentará a Palmeiras con Fluminense.

Erick Pulgar asoma como titular para esta noche. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

¿A qué hora es el partido de Flamengo vs. Independiente del Valle?

El partido entre Flamengo e Independiente del Valle se disputa este jueves 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

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¿Quién transmite este partido de la Copa Libertadores?

Este partido será transmitido gratuitamente en Chile, a través de la señal online de Chilevisión y en su canal de YouTube. También se podrá ver en ESPN y ESPN Premium.

Mientras que en streaming será transmitido por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.