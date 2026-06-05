El "Pirata" quiere amargarle la fiesta a Colo Colo y dejarlo sin chances de avanzar en la Copa de La Liga.

Coquimbo Unido salta a la cancha este viernes en un partido que será seguido con máxima atención por Colo Colo. Los aurinegros visitan a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo con la gran posibilidad de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro “Pirata” llega como líder del Grupo A con 11 puntos, manteniendo el invicto tras cinco fechas y dependiendo exclusivamente de sí mismo para quedarse con el primer lugar de la zona. Una victoria en Collao le permitirá avanzar sin necesidad de esperar otros resultados.

Precisamente ahí aparece el interés del Popular. Colo Colo marcha segundo con 10 unidades y necesita un tropiezo del “Barbón” para llegar con opciones a la última fecha. Si los aurinegros consiguen los tres puntos, el “Cacique” quedará eliminado incluso antes de enfrentar a Huachipato.

Por su parte, Deportes Concepción afrontará el encuentro sin chances de clasificación. Los lilas son colistas del grupo con apenas un punto, aunque buscarán despedirse del torneo dando el golpe ante uno de los candidatos al título.

Con ese escenario, el choque que irá en directo por TNT Sports este viernes promete tener impacto más allá del Ester Roa. Mientras Coquimbo busca sellar su paso a semifinales, en el Monumental estarán pendientes de cada jugada, aferrados al milagro que mantenga con vida a Colo Colo en la competencia.

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