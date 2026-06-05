Coquimbo Unido salta a la cancha este viernes en un partido que será seguido con máxima atención por Colo Colo. Los aurinegros visitan a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo con la gran posibilidad de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.
El cuadro “Pirata” llega como líder del Grupo A con 11 puntos, manteniendo el invicto tras cinco fechas y dependiendo exclusivamente de sí mismo para quedarse con el primer lugar de la zona. Una victoria en Collao le permitirá avanzar sin necesidad de esperar otros resultados.
Precisamente ahí aparece el interés del Popular. Colo Colo marcha segundo con 10 unidades y necesita un tropiezo del “Barbón” para llegar con opciones a la última fecha. Si los aurinegros consiguen los tres puntos, el “Cacique” quedará eliminado incluso antes de enfrentar a Huachipato.
Por su parte, Deportes Concepción afrontará el encuentro sin chances de clasificación. Los lilas son colistas del grupo con apenas un punto, aunque buscarán despedirse del torneo dando el golpe ante uno de los candidatos al título.
Con ese escenario, el choque que irá en directo por TNT Sports este viernes promete tener impacto más allá del Ester Roa. Mientras Coquimbo busca sellar su paso a semifinales, en el Monumental estarán pendientes de cada jugada, aferrados al milagro que mantenga con vida a Colo Colo en la competencia.
Sigue acá el relato minuto a minuto:
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2' ¡AVISÓ EL BATI!
Tras un tiro libre de Coquimbo, el Conce se fue a la contra y Joaquín Larrivey sacó un potente remate de media distancia que se fue por poco por sobre el horizontal.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN COLLAO!
Ya se juega, amigos y amigas de BOLAVIP. El local lo busca de derecha a izquierda de su pantalla.
EN MINUTOS ARRANCA LA FECHA 6 DE LA COPA DE LA LIGA
Deportes Concepción y Coquimbo Unido ya saltan a la cancha del Ester Roa para este trascendental encuentro. !En minutos arranca el compromiso!
En tanto, el elenco penquista no atraviesa su mejor momento. Tras ascender a Primera luego de años de crisis, hoy marchan como subcolistas solo superando a Unión La Calera por diferencia de goles. Si el torneo terminara hoy, los Lilas irían nuevamente a la B.
EL PIRATA LLEGA EN GRAN MOMENTO
Coquimbo Unido, vigente campeón de la Liga de Primera, llega en la tercera posición del actual certamen. Además, clasificó a octavos de final de Copa Libertadores como líder de su grupo por sobre Deportes Tolima, Nacional y Universitario.
PARTIDO CLAVE PARA COLO COLO
Colo Colo estará más que atento al compromiso entre Piratas y penquistas. Un triunfo de Coquimbo los deja automáticamente fuera de la Copa de La Liga, por lo que dependen del milagro de los Lilas para seguir con vida en el certamen.
Damos inicio al primer encuentro de la última fecha de la Copa de La Liga 2026 entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción. No te pierdas ningún detalle del duelo que será decisivo para el desenlace del Grupo A del certamen.
Periodista chileno con seis años de experiencia en medios digitales del deporte y la música. Trabajó en EnCancha.cl y SintesisChile.cl, además de desempeñarse como community manager en América Solidaria, Futuros para el Tenis, Rockaxis y Resistance.cl. Llegó a Bolavip en 2024.