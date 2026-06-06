La Selección Chilena confirma su formación para enfrentarse a Portugal

La Selección Chilena confirma su once estelar para enfrentar a Portugal en Lisboa.

La Selección Chilena hoy disputa lo que será su primer duelo amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde ‘La Roja’ se enfrentará ante un duro rival como lo es Portugal en Lisboa, previo al Mundial 2026.

El equipo que comanda Nicolás Córdova preparó este duelo con todo, en el que busca seguir impulsando lo que es el recambio en el equipo de todos y que hoy, tiene un importante rival.

Para este partido, el ‘Nico’ se la jugó con sus mejores nombres para este partido, en donde los jugadores con mayor experiencia estarán presente desde el primer minuto para enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La Selección Chilena saltará a la cancha Lawrence Vigoroux en portería; Felipe Faúndez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Agustín Arce en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en ataque.

La Roja quiere dar la gran sorpresa | Foto: Photosport

El duelo entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor.

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Así forma #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Portugal 🇵🇹.



🕜 13:45hrs.

📺 Transmite chilevisión. pic.twitter.com/K1K8BCHojw — Selección Chilena (@LaRoja) June 6, 2026

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