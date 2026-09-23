Chile vs. Perú: cuándo y dónde ver la definición por el bronce en los Juegos Odesur 2026

La Selección Chilena fue superada por Paraguay, por lo que tendrá que enfocarse en la disputa por el tercer lugar.

La Selección Chilena tropezó en uno de los últimos escalones de su camino en los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional decepcionó y fue derrotado 1-0 por Paraguay en semifinales.

Con solitario gol de Milán Freyres en el minuto 90+3, el elenco guaraní se quedó con el triunfo y logró avanzar rumbo a la final. En tanto, La Roja solo puede aspirar al premio de consuelo.

¿Cuál es? La medalla de bronce, el tercer lugar del certamen continental. En dicha instancia, se medirá contra Perú, que le mete miedo desde ya al equipo dirigido por Sebastián Miranda.

Es que en la fase de grupos, el conjunto bicolor superó 2-0 a Chile sin mayores problemas. Por ello, se puede tratar de una revancha, aunque con matices completamente distintos.

La batalla por conseguir el primer puesto se acabó y Chile tendrá que sacar conclusiones en limpio hasta decirle adiós a Rosario. El sueño suramericano se esfumó una vez más.

El tercer lugar de los Juegos Odesur será para Chile o Perú. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega Chile vs. Perú?

La definición por la medalla de bronce se disputará este viernes 25 de septiembre. Será a partir de las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver el duelo por el bronce en los Juegos Odesur?

Dicho partido podrá ser sintonizado a costo cero a través de las plataformas de TVN. Y, además de ser emitido por su señal abierta para TV, el encuentro también podrá ser visto mediante su página web.