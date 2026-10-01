Un verdadero terremoto sacudió a la Selección Chilena en las últimas horas luego de que se confirmara la salida de Marcelino Núñez de la concentración. Si bien la Federación de Fútbol de Chile calificó su baja como un asunto personal, distintas versiones apuntaron a un grave conflicto al interior del plantel, que incluso habría terminado en golpes con Lucas Cepeda y en un fuerte cruce con el entrenador Nicolás Córdova.

Uno que no quedó indiferente al remezón que vivió La Roja, fue el histórico Víctor Hugo Castañeda, exseleccionado nacional y ayudante técnico de Nelson Acosta en el Mundial de Francia 1998, quien en conversación con Bolavip Chile, apuntó a los problemas disciplinarios que ha vivido la Selección Chilena en los últimos días.

Futbol, Estados Unidos vs Chile Partido amistoso 2026. El entrenador de Chile Nicolas Cordova es fotografiado durante el partido amistoso frente a Estados Unidos disputado en el estadio Energizer Park en San Luis, Estados Unidos. 29/09/2026 Jeff Lee/Photosport Football, United States vs. Chile Friendly match 2026. Chilean head coach Nicolas Cordova is pictured during the friendly match against Unites States, at the Energizer Park stadium in Saint Louis, United States. 29/09/2026 Jeff Lee/Photosport

“Las expulsiones ya demostraban que algo no andaba bien en cuanto al manejo, a la disciplina del camarín. Aquí hay un tremendo problema de ego de ciertos jugadores y creo que hay una cero autocrítica, porque la verdad que lo de Marcelino Núñez en el partido contra Canadá fue bajísimo. Cepeda tampoco hizo un gran partido y fue expulsado”, señaló Castañeda.

El exfutbolista fustigó la relación entre los jugadores y Nico Córdova. “Hay un tema de respeto hacia la autoridad del técnico y aparentemente eso no se está cumpliendo, porque cuando uno abraza esta actividad tiene que entender que hay un técnico que es el que determina quién juega y cómo juega el equipo”, sostuvo.

En otro punto, Castañeda criticó duramente la presencia de exfutbolistas en el cuerpo técnico de Córdova. “Hoy día en la Selección yo veo que hay 500 invitados, hay 100 integrantes en el cuerpo técnico ¿cómo no lo vieron venir?, ¿cómo no va haber alguien que vaya y vea y converse? Tienen que prevenir lo que está pasando y lo que pueda venir”, cerró.